Πτώση-στις-ευρωαγορές-μετά-την-ανακοίνωση-των-νέων-αυξημένων-δασμών-Τραμπ

Οι ευρωπαϊκές μετοχές έκλεισαν χαμηλότερα τη Δευτέρα (23/2), καθώς οι παγκόσμιες αγορές αντέδρασαν στην τελευταία πολιτική παγκόσμιων δασμών του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ .

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε σχεδόν 0,5% χαμηλότερα στις 627,48 μονάδες, με τις περισσότερες μεγάλες αγορές να κινούνται σε αρνητικό έδαφος.

Πιο συγκεκριμένα, σημαντικές απώλειες κατέγραψε ο γερμανικός DAX κατά 1,01% στις 24,991.81 μονάδες, ενώ πτωτικά κινήθηκε και ο γαλλικός CAC κατά 0,22% στις 8,497.17 μονάδες. Την ίδια ώρα, ο βρετανικός FTSE έχασε 0,08% στις 10,678.75 μονάδες.

Στον αντίποδα, όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες, ο ισπανικός IBEX ενισχύθηκε κατά 0,57% στις 18,290.40 μονάδες, ενώ άνοδο κατέγραψε και ο ιταλικός MIB στις 46,686.50 μονάδες.

Υπενθυμίζεται ότι οι ευρωπαϊκές αγορές είχαν κλείσει υψηλότερα την προηγούμενη εβδομάδα, μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ που έκρινε άκυρο μεγάλο μέρος των «αμοιβαίων» δασμών του Τραμπ, ωστόσο ο πρόεδρος ανακοίνωσε το Σαββατοκύριακο ότι θα επιβάλει τώρα νέα, αυξημένη, γενική παγκόσμια φορολογία κατά 15%.

Οι νέοι δασμοί θα είναι «άμεσα σε ισχύ», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτηση στο Truth Social, προσθέτοντας ότι ακολουθήσουν και επιπλέον επιβαρύνσεις.

«Ως Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, θα αυξήσω, με άμεση ισχύ, τον παγκόσμιο δασμό του 10% σε χώρες, πολλές από τις οποίες εκμεταλλεύονταν τις ΗΠΑ για δεκαετίες χωρίς συνέπειες (μέχρι να αναλάβω εγώ!), στο πλήρως επιτρεπτό και νομικά ελεγμένο επίπεδο του 15%», έγραψε.

Οι μετοχές της JD Sports, βρετανικού λιανοπωλητή αθλητικών ειδών, ενισχύθηκαν κατά 3,4% έως το τέλος της συνεδρίασης, μετά την ανακοίνωση ότι θα επιστρέψει περίπου 270 εκατ. δολάρια στους μετόχους μέσω προγράμματος επαναγοράς μετοχών.

Οι μετοχές της Rolls-Royce υποχώρησαν κατά 0,2% μετά από δημοσιεύματα ότι η βρετανική πολυεθνική στον τομέα της αεροδιαστημικής και άμυνας προετοιμάζει νέα επαναγορά μετοχών αξίας 1,5 δισ. λιρών, στο πλαίσιο της ετήσιας ανακοίνωσης αποτελεσμάτων της, που αναμένεται την Πέμπτη. Εκπρόσωπος της Rolls-Royce αρνήθηκε να σχολιάσει το θέμα.

Οι μετοχές της Johnson Matthey, παραγωγού ειδικών χημικών, κατέρρευσαν κατά 16,4%, φέρνοντας την εταιρεία στο κατώτατο σημείο του ευρωπαϊκού δείκτη, μετά τη συμφωνία για μείωση κατά ένα τέταρτο της τιμής της θυγατρικής Catalyst Technologies στα 1,3 δισ. λίρες, η οποία αποκτάται από την Honeywell International.

Επισημαίνεται ότι η νέα εβδομάδα ξεκίνησε ήσυχα, χωρίς ανακοινώσεις αποτελεσμάτων τη Δευτέρα. Η βρετανική εταιρεία αλκοολούχων Diageo και η γερμανική εταιρεία αθλητικών ειδών Puma είναι μεταξύ των ευρωπαϊκών εταιρειών που θα δημοσιεύσουν αποτελέσματα αργότερα μέσα στην εβδομάδα.

Στον τομέα των οικονομικών στοιχείων, ανακοινώθηκε η τελευταία έρευνα επιχειρηματικού κλίματος Ifo στη Γερμανία και τα πιο πρόσφατα στοιχεία για τον πληθωρισμό στην Ιταλία.

Στις ΗΠΑ, οι μετοχές υποχωρούν τη Δευτέρα, καθώς οι νέοι δασμοί αυξάνουν την αβεβαιότητα των αγορών σχετικά με τον πληθωρισμό και τις προοπτικές παγκόσμιας ανάπτυξης.