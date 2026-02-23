Σε-τηλεδιάσκεψη-στη-Συμμαχία-των-Προθύμων-ο-Μητσοτάκης-την-Τρίτη

Συνεδρίαση με το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής θα έχει την Τρίτη, στις 11:30 το πρωί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ακολούθως, στη μία το μεσημέρι, ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε τηλεδιάσκεψη των ηγετών της Συμμαχίας των Προθύμων για την Ουκρανία.

- sofokleous10.gr

