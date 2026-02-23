Στα-18-ευρώ-η-μέση-αύξηση-των-συντάξεων-τον-Ιανουάριο

Στα 18 ευρώ περιορίστηκε η αύξηση που καταγράφηκε στις κύριες συντάξεις, κατά μέσο όρο, τον Ιανουάριο του νέου έτους, μετά το +2,4% που δόθηκε από την κυβέρνηση.

Σύμφωνα με την 1η έκθεση ΗΛΙΟΣ για την τρέχουσα χρονιά, τον Ιανουάριο η μέση δαπάνη για την κύρια σύνταξη ήταν 865,58 ευρώ (μικτά), από 847,55 ευρώ που ήταν τον Δεκέμβριο του 2025 (αύξηση 18,03 ευρώ).

Έτσι, διατηρείται το στοιχείο που εντοπιζόταν σε όλες τις αντίστοιχες εκθέσεις της προηγούμενης χρονιάς και αναδείκνυε ότι σχεδόν έξι στους δέκα συνταξιούχους, λαμβάνουν έως 1.000 ευρώ μικτά.

Στον «ΗΛΙΟ» του Ιανουαρίου όμως, διαπιστώνεται ταυτόχρονα, ότι συνεχίζει να ανοίγει η «ψαλίδα» ανάμεσα στις νέες συντάξεις που απονέμονται και προέρχονται από τον Ιδιωτικό Τομέα (789,88 ευρώ) και σε όσες προέρχονται από το Δημόσιο (1.468,44 ευρώ). Πρόκειται για μια διαφορά που έχει ανέλθει πια στα 678,56 ευρώ, στοιχείο που αποτυπώνει ανάγλυφα την αρνητική επίδραση που έχει στις συντάξιμες αποδοχές, η υψηλή ανεργία που «χτύπησε» τον Ιδιωτικό Τομέα στα χρόνια της οικονομικής κρίσης, αλλά και οι χαμηλοί μισθοί που υπάρχουν έως τώρα.

Αναλυτικά, από την έκθεση «ΗΛΙΟΣ» προκύπτει ότι: