Στα-18-ευρώ-η-μέση-αύξηση-των-συντάξεων-τον-Ιανουάριο

Στα 18 ευρώ περιορίστηκε η αύξηση που καταγράφηκε στις κύριες συντάξεις, κατά μέσο όρο, τον Ιανουάριο του νέου έτους, μετά το +2,4% που δόθηκε από την κυβέρνηση.
Σύμφωνα με την 1η έκθεση ΗΛΙΟΣ για την τρέχουσα χρονιά, τον Ιανουάριο η μέση δαπάνη για την κύρια σύνταξη ήταν 865,58 ευρώ (μικτά), από 847,55 ευρώ που ήταν τον Δεκέμβριο του 2025 (αύξηση 18,03 ευρώ).
Έτσι, διατηρείται το στοιχείο που εντοπιζόταν σε όλες τις αντίστοιχες εκθέσεις της προηγούμενης χρονιάς και αναδείκνυε ότι σχεδόν έξι στους δέκα συνταξιούχους, λαμβάνουν έως 1.000 ευρώ μικτά.
Στον «ΗΛΙΟ» του Ιανουαρίου όμως, διαπιστώνεται ταυτόχρονα, ότι συνεχίζει να ανοίγει η «ψαλίδα» ανάμεσα στις νέες συντάξεις που απονέμονται και προέρχονται από τον Ιδιωτικό Τομέα (789,88 ευρώ) και σε όσες προέρχονται από το Δημόσιο (1.468,44 ευρώ). Πρόκειται για μια διαφορά που έχει ανέλθει πια στα 678,56 ευρώ, στοιχείο που αποτυπώνει ανάγλυφα την αρνητική επίδραση που έχει στις συντάξιμες αποδοχές, η υψηλή ανεργία που «χτύπησε» τον Ιδιωτικό Τομέα στα χρόνια της οικονομικής κρίσης, αλλά και οι χαμηλοί μισθοί που υπάρχουν έως τώρα.
Αναλυτικά, από την έκθεση «ΗΛΙΟΣ» προκύπτει ότι:
- Η μέση δαπάνη για κύρια σύνταξη (γήρατος, θανάτου, αναπηρική, ανασφάλιστων υπερηλίκων ΟΠΕΚΑ) ανέρχεται σε 865,58 ευρώ. Για επικουρική σύνταξη υπολογίζεται στα 196,40 ευρώ και για μερίσματα στα 114,35 ευρώ, αντίστοιχα. Τα ποσά σε κάθε περίπτωση υπόκεινται σε κρατήσεις φόρου, υγείας και Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ).
- Τον Ιανουάριο απονεμήθηκαν 30.541 συντάξεις (κύριες και επικουρικές). Από αυτές εκδόθηκαν 13.831 κύριες συντάξεις από τον ΕΦΚΑ (Ιδιωτικός Τομέας) που απέφεραν στους δικαιούχους, εισόδημα 789,88 ευρώ κατά μέσο όρο. Τον ίδιο μήνα απονεμήθηκαν και 1.940 κύριες συντάξεις του Δημοσίου Τομέα, που υπολογίστηκαν, μεσοσταθμικά, στα 1468,44 ευρώ.
- Η δαπάνη για τις 30.541 νέες συντάξεις του Ιανουαρίου ήταν 16.642.833 ευρώ. Για τις ίδιες συντάξεις όμως, καταβλήθηκαν επιπρόσθετα, άλλα 84.293.868 ευρώ, ως αναδρομικά, εξαιτίας των πολύμηνων καθυστερήσεων που προέκυψαν (ανά περίπτωση) για την οριστική απονομή τους.
- Τον Ιανουάριο εκδόθηκαν και 7.450 τροποποιητικές συντάξεις με τη δαπάνη να ανέρχεται σε 6.652.545 και τα αναδρομικά να φτάνουν στα 16.642.833 ευρώ, συνολικά. Οι συγκεκριμένες συντάξεις, ενδεχομένως να υποκρύπτουν τυχόν λάθη που έγιναν στον αρχικό υπολογισμό μέσω της fast track διαδικασίας που εντοπίστηκε και διορθώθηκε.
- Συνολικά, ανήλθαν στα 2.529.695 οι συνταξιούχοι του Ιανουαρίου, περισσότεροι κατά 2.164 μέσα σε ένα μήνα.
- Από το 1.942.886 συνταξιούχους που λαμβάνουν σύνταξη γήρατος, το 1.035.385 (ποσοστό 53,29% ) είναι άνδρες.
- Από τους 383.491 συνταξιούχους που λαμβάνουν σύνταξη θανάτου, οι 348.403 (ποσοστό 90,85%) είναι γυναίκες.
- Έως 1.000 ευρώ εισόδημα από κύρια σύνταξη γήρατος, λαμβάνουν 1.121.743 συνταξιούχοι (ποσοστό 57,3%).
- Οι περισσότεροι συνταξιούχοι (485.954 ή ποσοστό 19,2%) είναι ηλικίας 71 – 75 ετών. Έπονται οι 449.765 (ποσοστό 17,8%) που είναι 66 – 70 ετών.
- Αναφορικά με το μέσο εισόδημα από συντάξεις (κύριες – επικουρικές – μερίσματα), υπολογίζεται στα 1.038,10 ευρώ (μικτά). Στην υψηλότερη θέση βρίσκονται οι συνταξιούχοι 61 – 65 ετών με 1.145,54 ευρώ και ακολουθούν όσοι είναι 66 – 70 ετών με 1.134,13 ευρώ.
- Τον Ιανουάριο πληρώθηκαν συνολικά 4.737.337 συντάξεις. Από αυτές, τα 2.899.085 ήταν κύριες, το 1.398.823 ήταν επικουρικές, ενώ δόθηκαν και 439.429 μερίσματα. Η δαπάνη που καταβλήθηκε για τις ανωτέρω συνταξιοδοτικές παροχές ξεπέρασε τα 2,83 δισ. ευρώ.