Τεχνητή-Νοημοσύνη-και-δασμολογικές-πιέσεις-«κοκκίνισαν»-τη-wall-street

Οι μετοχές της Wall Street κατέγραψαν ισχυρή πτώση τη Δευτέρα (23/2), καθώς οι επενδυτές βρέθηκαν αντιμέτωποι με τις επίμονες ανησυχίες για τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης σε διάφορους κλάδους της οικονομίας, αλλά και με την απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ να αυξήσει τους παγκόσμιους δασμούς.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow βυθίστηκε κατά 1,73% στις 48.767,26 μονάδες, ο S&P 500 σημείωσε πτώση 1,11% στις 6.832,93 μονάδες και ο Nasdaq υποχώρησε κατά 1,13% στις 22.627,27 μονάδες.

Ιδιαίτερη πίεση δέχθηκε ο Dow από τη μετοχή της IBM, η οποία κατρακύλησε κατά 13%, μετά την ανακοίνωση της Anthropic για νέες δυνατότητες προγραμματισμού στο προϊόν Claude Code. Οι ανησυχίες για πιθανές ανατροπές λόγω της τεχνητής νοημοσύνης έπληξαν και άλλες εταιρείες λογισμικού, όπως η Microsoft (-3%) και η CrowdStrike (-11%). Πέρα από τον τεχνολογικό τομέα, απώλειες καταγράφηκαν και σε μετοχές που συνδέονται με τις μεταφορές, τα logistics, τα εμπορικά ακίνητα και τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Οι φόβοι εντάθηκαν μετά από ανάλυση της Citrini Research, σύμφωνα με την οποία η «έκρηξη» της τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και σε ανεργία 10%. Την έκθεση αυτή επικαλέστηκαν χρηματιστηριακοί κύκλοι στη Wall Street για να εξηγήσουν την αδυναμία τόσο των μετοχών τεχνολογίας όσο και των χρηματοοικονομικών. Η American Express υποχώρησε κατά 7%, ενώ η Mastercard έχασε 6%.

Αντίθετα, αμυντικοί κλάδοι όπως τα βασικά καταναλωτικά αγαθά κινήθηκαν ανοδικά, με τις Walmart και Procter & Gamble να σημειώνουν άνοδο 2%.

Στο μέτωπο των δασμών, ο Τραμπ προειδοποίησε για υψηλότερους συντελεστές σε χώρες που «παίζουν παιχνίδια», μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου να ακυρώσει τους «ανταποδοτικούς» δασμούς του. Δήλωσε μάλιστα ότι ο παγκόσμιος δασμός θα αυξηθεί στο 15%, με άμεση ισχύ, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων επιβαρύνσεων τους επόμενους μήνες. Η Ευρωβουλή ανακοίνωσε ότι παγώνει τη διαδικασία επικύρωσης της εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ–ΕΕ.

Η μεταβλητότητα γύρω από τη δασμολογική πολιτική — που βασίζεται στο Άρθρο 122 του Trade Act του 1974 — αναμένεται να συνεχιστεί, με αναλυτές να προειδοποιούν ότι το ζήτημα ενδέχεται να επιστρέψει ακόμη και στο Ανώτατο Δικαστήριο αργότερα μέσα στο έτος.

Τέλος, οι τιμές πετρελαίου σημείωσαν ελάχιστες μεταβολές, καθώς το Brent σημείωσε απώλειες 0,07% στα 71,26 δολάρια το βαρέλι, τη στιγμή που το αργό WTI κινήθηκε ελαφρώς πτωτικά κατά 0,02% στα 66,46 δολάρια.