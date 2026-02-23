Το θηρίο της ενεργειακής μετάβασης με πολυετές ορίζοντα

To “θηρίο” της ενεργειακής μετάβασης η Cenergy Holdings συνεχίζει να χτίζει αξία με τρόπο που τραβά θεσμικά κεφάλαια και ταυτόχρονα κλειδώνει πολυετή έργα υψηλής ορατότητας.

Χαρακτηριστικό είναι ότι στα τέλη Δεκεμβρίου το Capital Group απέκτησε περίπου 3,72 εκατ. μετοχές, ή 1,75% του μετοχικού κεφαλαίου, στα 15 ευρώ ανά μετοχή. Η κίνηση αυτή αποτέλεσε ψήφο εμπιστοσύνης σε μια φάση που ο όμιλος επιταχύνει διεθνώς και διευρύνει το βιομηχανικό του αποτύπωμα.

Στο ίδιο μήκος κύματος στρατηγικής επέκτασης, η Hellenic Cables υπέγραψε νέα σύμβαση με την DEME για το υπεράκτιο αιολικό έργο BC-Wind στην Πολωνία, που αναπτύσσεται από την Ocean Winds (EDP Renewables – ENGIE). Το project, ισχύος έως 390 MW, θα καλύπτει ενεργειακές ανάγκες περίπου 500.000 νοικοκυριών.

Η εταιρεία θα αναλάβει τον σχεδιασμό και την παραγωγή περίπου 70 χλμ. υποβρύχιων καλωδίων 66 kV στο εργοστάσιο της Κορίνθου, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2027.

Από απόψεως διαγραμματικής ανάλυσης, ό,τι και αν πεις για τη μετοχή της Cenergy είναι λίγο, με την τιμή της να κατακτά το ένα επίπεδο αντίστασης μετά το άλλο. Ο επόμενος στόχος μετά τα 19 ευρώ εντοπίζεται στα 22 ευρώ.

Το άρθρο γράφτηκε το πρωί της περασμένης Πέμπτης για την εφημερίδα “Κεφάλαιο” όπου και αναδημοσιεύεται

