Τσιάρας-από-το-Συμβούλιο-Υπουργών-Γεωργίας:-Στήριξη-και-ανθεκτικότητα-αγροτών-για-βιώσιμη-ευρωπαϊκή-ανάπτυξη

Στο Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ συμμετέχει ο Έλληνας υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας. Στην ημερήσια διάταξη βρίσκονται θέματα σχετικά με την κοινή γεωργική πολιτική μετά το 2027, εστιάζοντας στις προτάσεις και τις συστάσεις της επιτροπής ενώ παράλληλα οι υπουργοί Γεωργίας θα συζητήσουν σχετικά με την έκθεση αξιολόγησης της οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, η οποία υπεβλήθη από την Επιτροπή.

Προσερχόμενος στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο κ. Τσιάρας αναφέρθηκε στη σημασία των θεμάτων που αφορούν στον αγροδιατροφικό τομέα στην ΕΕ. Τόνισε την ανάγκη για τη διαμόρφωση των όρων και συνθηκών της νέας προγραμματικής περιόδου, προκειμένου να διασφαλιστεί η ανθεκτικότητα του πρωτογενούς τομέα και να στηριχθούν οικονομικά οι Ευρωπαίοι αγρότες. Επισήμανε επίσης ότι ο αγροδιατροφικός τομέας παραμένει βασικός παράγοντας ανάπτυξης και προστιθέμενης αξίας για τις ευρωπαϊκές κοινωνίες και τα κράτη-μέλη, ενώ υπογράμμισε τη σημασία του για την επιβίωση και ανάπτυξη των Ευρωπαίων αγροτών.

Η δήλωση του κ. Τσιάρα έχει ως εξής:

«Προσερχόμαστε στη σημερινή συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με μια σειρά θεμάτων που συνιστούν μεγάλες προκλήσεις, αλλά και μεγάλα ζητήματα για τον αγροδιατροφικό τομέα στην ΕΕ. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε τα επόμενα βήματα που αφορούν στη διαμόρφωση των όρων και των συνθηκών της νέας προγραμματικής περιόδου, κυρίως για να διασφαλίσουμε την ανθεκτικότητα του πρωτογενούς τομέα, να στηρίξουμε ισοδηματικά τους Ευρωπαίους αγρότες, αλλά και να δώσουμε μια πραγματική δυνατότητα ουσιαστικής ανάπτυξης και βιωσιμότητας του πρωτογενούς τομέα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε αυτήν την προσπάθεια, είμαστε όλοι με το βλέμμα μας στραμμένο στο μέλλον, με δεδομένη τη συνθήκη ότι ο αγροδιατροφικός τομέας εξακολουθεί να είναι ένας σημαντικός παράγοντας ανάπτυξης για όλες τις ευρωπαϊκές κοινωνίες, αλλά και βεβαίως μια παράμετρος η οποία δίνει προστιθέμενη αξία σε όλες τις χώρες-μέλη. Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορέσουμε να έχουμε επαρκή προϊόντα για τα επόμενα πολλά χρόνια και, κυρίως, να δώσουμε τη δυνατότητα σε ένα μεγάλο κοινωνικό σύνολο, που είναι οι Ευρωπαίοι αγρότες, να επιβιώνουν και να αναπτύσσονται μέσα από τις συνθήκες που τους προσφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή».

- -

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.