Φορολογικές-δηλώσεις:-Πότε-ανοίγει-η-πλατφόρμα,-τι-να-προσέξετε

Μέχρι την Παρασκευή 27 του μηνός έχουν περιθώριο οι εργοδότες για την αποστολή των βεβαιώσεων αποδοχών στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία προσυμπλήρωσης των φορολογικών δηλώσεων.

Η έγκαιρη υποβολή των βεβαιώσεων δεν αποτελεί τυπική διαδικασία, αλλά βασική προϋπόθεση για να ξεκινήσει χωρίς εμπόδια η περίοδος υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.

Παράλληλα, οι έγγαμοι φορολογούμενοι που επιθυμούν να υποβάλλουν χωριστές φορολογικές δηλώσεις θα πρέπει να το δηλώσουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ μέχρι τις 2 Μαρτίου. Η γνωστοποίηση γίνεται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής στον διαδικτυακό τόπο www.aade.gr, είτε από τους φορολογουμένους είτε από, ειδικά για τον σκοπό αυτό, εξουσιοδοτημένο λογιστή-φοροτεχνικό, με τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης. Όσοι φορολογούμενοι επέλεξαν πέρυσι να υποβάλλουν χωριστές δηλώσεις, αν αυτή η επιθυμία τους εξακολουθεί να ισχύει και υφίσταται η έγγαμη σχέση, δεν απαιτείται να εισέλθουν στη σχετική εφαρμογή, εκτός αν επιθυμούν να ανακαλέσουν αυτή την επιλογή τους.

16/3 ανοίγει η πλατφόρμα

Στις 16 Μαρτίου αναμένεται να ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή περίπου 6,9 εκατ. φορολογικών δηλώσεων με τον αριθμό των προσυμπληρωμένων δηλώσεων για μισθωτούς και συνταξιούχους να εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει το 1,5 εκατ. Παρόλα αυτά οι φορολογούμενοι θα πρέπει να ελέγξουν τα στοιχεία που είναι συμπληρωμένα ώστε αν διαπιστωθούν λάθη ή ελλείψεις, είτε να απευθυνθούν στους φορείς για τις διορθώσεις είτε να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση. Αν δεν εντοπιστούν ανακρίβειες ή παραλήψεις μπορούν να πατήσουν το κουμπί της υποβολής της φορολογικής δήλωσης.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που η προσυμπληρωμένη δήλωση δεν αποσταλεί από τον φορολογούμενο, θα το κάνει η ΑΑΔΕ μετά το Πάσχα.

Η καταβολή του φόρου πραγματοποιείται σε οκτώ μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να πρέπει να καταβληθεί έως το τέλος Ιουλίου και η τελευταία έως το τέλος Φεβρουαρίου 2027. Οι φορολογούμενοι που θα επιλέξουν την εφάπαξ εξόφληση δικαιούνται έκπτωση 4% για δηλώσεις που υποβάλλονται έως τις 30 Απριλίου. Η έκπτωση μειώνεται στο 3% για όσες δηλώσεις υποβληθούν μέχρι τις 15 Ιουνίου και στο 2% για όσους φορολογούμενους επιλέξουν να υποβάλλουν τη φορολογική τους δήλωση έως τις 15 Ιουλίου 2026.