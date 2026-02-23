bloomberg:-Μνηστήρες-για-την-εξαγορά-της-paypal

Η μετοχή της PayPal έχει κατρακυλήσει 46% στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης τους τελευταίους 12 μήνες, με την κεφαλαιοποίηση να διολισθαίνει στα 38,4 δισ. δολάρια.

Ενδιαφέρον εξαγοράς από υποψήφιους αγοραστές, προσελκύει η PayPal μετά την πτώση της μετοχής που εξαφάνισε σχεδόν το μισό της αξίας της, σύμφωνα με πηγές του -. Η πρωτοπόρος στις ψηφιακές πληρωμές με έδρα το Σαν Χοσέ της Καλιφόρνια έχει πραγματοποιήσει συναντήσεις με τράπεζες εν μέσω επιθετικού ενδιαφέροντος από μνηστήρες.

Τουλάχιστον ένας μεγάλος ανταγωνιστής εξετάζει να αποκτήσει ολόκληρη την εταιρεία, ενώ ορισμένοι άλλοι παίκτες ενδιαφέρονται μόνο για ορισμένα assets της PayPal. Το ενδιαφέρον των αγοραστών για την επιχείρηση που ιδρύθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1990 βρίσκεται ακόμη σε προκαταρκτικό στάδιο και ενδέχεται να μην οδηγήσει σε συναλλαγή σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Η PayPal ήταν μια από τις πρώτες εταιρείες στον κόσμο των ψηφιακών πληρωμών όμως πλέον βρίσκεται τώρα σε «τέλμα», με τους πελάτες της να στρέφονται όλο και περισσότερο σε εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής. Η μετοχή της PayPal έχει κατρακυλήσει 46% στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης τους τελευταίους 12 μήνες, με την κεφαλαιοποίησή της να διολισθαίνει στα 38,4 δισ. δολάρια.

Ο νυν πρόεδρος του ΔΣ, Ενρίκε Λόρεθ, αναμένεται να αναλάβει τα καθήκοντα και διευθύνοντος συμβούλου της PayPal την 1η Μαρτίου σε μια εταιρεία που έχει χάσει μερίδιο αγοράς από ανταγωνιστές όπως η Apple Pay και η Google Pay και δεν κατάφερε να εκσυγχρονίσει τις τεχνολογίες πληρωμών της. Ο πρώην CΕΟ Άλεξ Κρις απολύθηκε, αφού το σχέδιο αναδιάρθρωσής του απέτυχε. Τα κέρδη και τα έσοδα της εταιρείας για το δ’ τρίμηνο απογοήτευσαν και έδειξαν επίσης μια επίμονη επιβράδυνση στον όγκο πληρωμών.