Dominos’ Pizza: Άλμα 6,4% στα έσοδα δ’ τριμήνου – Στα 1,54 δισ. δολάρια

Ράλι 6,4% σημειώνει η μετοχή της Domino’s Pizza καθώς ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου τη Δευτέρα, που ξεπέρασαν τις προβλέψεις για τα έσοδα, ενώ τα κέρδη υποχώρησαν ελαφρώς κάτω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Η αλυσίδα πιτσαριών ανακοίνωσε προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή ύψους 5,35 δολαρίων για το τέταρτο τρίμηνο, χαμηλότερα από την εκτίμηση των αναλυτών για 5,39 δολάρια, ενώ τα έσοδα έφτασαν τα 1,54 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας την πρόβλεψη των 1,52 δισ. δολαρίων και με άλμα 6,4% από τα 1,44 δισ. δολάρια το δ’ τρίμηνο του 2024.

Οι πωλήσεις στα καταστήματα στις ΗΠΑ πέτυχαν άνοδο 3,7% για το τρίμηνο, ενώ οι διεθνείς πωλήσεις με φυσική παρουσία στα μαγαζιά σκαρφάλωσαν κατά 0,7%. Η εταιρεία πρόσθεσε 392 νέα καταστήματα παγκοσμίως κατά τη διάρκεια του τριμήνου.

«Το 2025 αποδείξαμε ότι όταν εφαρμόζουμε τη στρατηγική μας Hungry for MORE, αποφέρουμε περισσότερες πωλήσεις, περισσότερα καταστήματα και περισσότερα κέρδη», τόνισε ο CEO, Ράσελ Γουάινερ. «Στις διεθνείς μας δραστηριότητες, πετύχαμε μια αξιοσημείωτη 32η συνεχόμενη χρονιά αύξησης των πωλήσεων στα ιδία καταστήματα» πρόσθεσε.

Τα έσοδα από λειτουργικές δραστηριότητες ανέβηκαν κατά 8,0% στα 295,7 εκατ. δολάρια σε σύγκριση με 273,7 εκατ. δολάρια στο τέταρτο τρίμηνο του 2024. Για ολόκληρο το οικονομικό έτος 2025, η εταιρεία πέτυχε ισχυροποίηση των πωλήσεων στα φυσικά καταστήματα κατά 3,0% στις ΗΠΑ και 1,9% διεθνώς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ενέκρινε αύξηση 15% στο τριμηνιαίο μέρισμα στα 1,99 δολάρια ανά μετοχή, πληρωτέο στις 30 Μαρτίου 2026 στους μετόχους που ήταν εγγεγραμμένοι στις 13 Μαρτίου 2026.

Το μικτό περιθώριο κέρδους της εφοδιαστικής αλυσίδας βελτιώθηκε ελαφρώς στο 11,4% από 11,3%, ενώ οι ελεύθερες ταμειακές ροές για το οικονομικό έτος 2025 έφτασαν τα 671,5 εκατ. δολάρια, σημειώνοντας άνοδο 31,2% από τα 512 εκατ. δολάρια το προηγούμενο έτος.