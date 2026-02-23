eli-lilly:-Κυκλοφόρησε-το-zepbound-με-όλες-τις-δόσεις-του-μήνα-σε-μία-πένα

Το KwikPen χρησιμοποιείται ήδη για άλλα φάρμακα, όπως το δημοφιλές φάρμακο για τον διαβήτη της Lilly, Mounjaro.

Nέα μορφή του επιτυχημένου φαρμάκου της για την παχυσαρκία, Zepbound, λανσάρισε η Eli Lilly προσφέροντας τις δόσεις ενός μήνα σε μία μόνο πένα.

Οι ασθενείς που πληρώνουν με μετρητά μπορούν να προμηθευτούν τη συσκευή πολλαπλών δόσεων, που ονομάζεται KwikPen, απευθείας από την ιστοσελίδα της εταιρείας, LillyDirect. Η τιμή ξεκινά από 299 δολάρια το μήνα για τη χαμηλότερη δόση.

Η πένα θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως μια πιο βολική επιλογή για ορισμένους ασθενείς, καθώς μειώνει τον αριθμό από τις σύριγγες που πρέπει να χρησιμοποιούν σε ένα μήνα για να λάβουν το φάρμακο. Οι ασθενείς μπορούν να χρησιμοποιήσουν μία πένα για να λάβουν τέσσερις εβδομαδιαίες δόσεις Zepbound.

Προς το παρόν, οι ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία χρησιμοποιούν διαφορετική συσκευή αυτόματης ένεσης μίας δόσης κάθε εβδομάδα.

Η ανακοίνωση έρχεται καθώς η Lilly εργάζεται για να διατηρήσει την επιτυχία του Zepbound, η ζήτηση του οποίου έχει εκτοξευθεί από τότε που εισήλθε στην αγορά στα τέλη του 2023.

Η LillyDirect ήταν το κλειδί για την ανάπτυξη του Zepbound και η κυκλοφορία μιας νέας μορφής του φαρμάκου θα μπορούσε να προσελκύσει ακόμη περισσότερους ασθενείς.

Η ραγδαία ανάπτυξη του Zepbound βοήθησε την Eli Lilly να κατακτήσει το πλειοψηφικό μερίδιο της αγοράς φαρμάκων για την απώλεια βάρους από την ανταγωνίστρια Novo Nordisk. Στο τέταρτο τρίμηνο της εταιρείας, το Zepbound απέφερε έσοδα 4,2 δισ. δολαρίων στις ΗΠΑ, σημειώνοντας αύξηση 122% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

