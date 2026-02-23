elvalhalcor:-Στον-πυρήνα-της-ευρωπαϊκής-μετάβασης

Η ElvalHalcor εισέρχεται σε περίοδο όπου η επενδυτική ωρίμανση μεταφράζεται σε ενισχυμένες αποδόσεις και σταθερές ταμειακές ροές.

Με την παραγωγική της βάση να λειτουργεί σε υψηλά επίπεδα και το μείγμα προϊόντων να στρέφεται σε εφαρμογές υψηλής προστιθέμενης αξίας, η εταιρεία τοποθετείται στον πυρήνα της ευρωπαϊκής βιομηχανικής στρατηγικής για ενεργειακή μετάβαση, ηλεκτροκίνηση και βιώσιμες υποδομές.

Οι εκτιμήσεις της Pantelakis Securities για την περίοδο έως το 2027 συγκλίνουν σε βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας και ενίσχυση των ελεύθερων ταμειακών ροών, με το ROIC να διαμορφώνεται στο 9,3%, πάνω από το εκτιμώμενο κόστος κεφαλαίου 8,6%. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί περιθώριο για αυξημένες διανομές και πιο ισορροπημένη κεφαλαιακή διάρθρωση.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η ευρωπαϊκή κινητοποίηση για τη διασφάλιση επάρκειας scrap αλουμινίου και χαλκού. Η ElvalHalcor βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των σχετικών πρωτοβουλιών, σε ένα πλαίσιο όπου κάθε βελτίωση στους όρους προμήθειας πρώτων υλών ή στο ενεργειακό κόστος ενισχύει ουσιαστικά το a-EBITDA και την αποτίμηση.

Διαγραμματικά, η μετοχή, πιεζόμενη από τον ανοδικό στροφέα “C“, έχει διασπάσει ανοδικά το επίπεδο των 4,065 ευρώ και πλέον έχει βάλει ρότα για τον επόμενο μεσοπρόθεσμο στόχο των 6,38 ευρώ.

Το άρθρο γράφτηκε το πρωί της περασμένης Πέμπτης για την εφημερίδα “Κεφάλαιο” όπου και αναδημοσιεύεται

