noval-property:-Χτίζει-αξία-με-ορατότητα

Η Noval Property περνά σε στάδιο επιταχυνόμενης ανάπτυξης, με ορατότητα κερδοφορίας και NAV.

Σύμφωνα με την ανάλυση της Alpha Finance, το GAV ανήλθε σε 679 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2025 και εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει τα 994 εκατ. έως το 2030, με βασικό μοχλό το investment pipeline των 280,7 εκατ. ευρώ.

Οι εκτιμήσεις προβλέπουν CAGR εσόδων 9,9% έως το 2030 και CAGR adj. EBITDA 10,8%, με το 2026 να αποτελεί κομβικό έτος λόγω ολοκλήρωσης μεγάλων projects. Τα ενοίκια αναμένονται +13% το 2026 και στη συνέχεια +4% ετησίως.

Το NAV εκτιμάται στα 580,7 εκατ. ευρώ το 2026, ενώ οι ετήσιες αναπροσαρμογές αποτίμησης υπολογίζονται περί τα 20,5 εκατ. ευρώ (περίπου 2,7% του επενδυτικού χαρτοφυλακίου). Παρά την αναπτυξιακή φάση, ο δείκτης LTV διατηρείται χαμηλά, με μέσο όρο 24,5% στην πενταετία.

Η τιμή-στόχος διαμορφώνεται στα 3,62 ευρώ, με implied upside 28%, υποδηλώνοντας περιθώριο σύγκλισης προς το NAV καθώς το pipeline ωριμάζει και ενισχύει το FFO και τη διανομή (50% payout).

Στο εβδομαδιαίο διάγραμμα, η μετοχή δείχνει να σχηματίζει μια ισχυρή βάση αγοραστών στην περιοχή των 2,82 με 2,75 ευρώ, ώστε να κινηθεί ανοδικά προς το επόμενο εύρος διακύμανσης των 2,93 με 3,14 ευρώ.

Το άρθρο γράφτηκε το πρωί της περασμένης Πέμπτης για την εφημερίδα “Κεφάλαιο” όπου και αναδημοσιεύεται

