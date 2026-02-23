Novo Nordisk: Το CagriSema απέτυχε έναντι της tirzepatide της Eli Lilly – Πίεση για τη μετοχή

Η μετοχή της Eli Lilly επιδίδεται σε ράλι 2,1% μετά το άκουσμα της είδησης.

Κατρακύλα 12% σημειώνει η μετοχή της Novo Nordisk τη Δευτέρα, αφού το φάρμακο απώλειας βάρους επόμενης γενιάς δεν πέτυχε τον κύριο στόχο του.

Το φάρμακο, CagriSema, δεν επέδειξε τα επιθυμητά κλινικά αποτελέσματα στην απώλεια βάρους σε σύγκριση με το ανταγωνιστικό φάρμακο της Eli Lilly, την τιρζεπατίδη (tirzepatide), μετά από 84 εβδομάδες δοκιμών, τόνισε η Novo σε ανακοίνωσή της τη Δευτέρα το πρωί.

Η μετοχή της Eli Lilly επιδίδεται σε ράλι 2,1% μετά το άκουσμα της είδησης, ενώ η Novo διερευνά πρόσθετες εξετάσεις για να δοκιμάσει το CagriSema, συμπεριλαμβανομένων συνδυασμών υψηλότερης δόσης.