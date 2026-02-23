nvidia:-Η-ώρα-της-αλήθειας

Η αγορά μπαίνει στην εβδομάδα με το βλέμμα στραμμένο στη Nvidia, τη μεγαλύτερη εταιρεία παγκοσμίως σε κεφαλαιοποίηση. Η ανακοίνωση του τέταρτου τριμήνου τη Τετάρτη το βράδυ λειτουργεί ως κεντρικός άξονας για τις διεθνείς αγορές, σε μια συγκυρία όπου οι επενδυτές σταθμίζουν το ύψος των αποδόσεων από τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη και αναζητούν απαντήσεις για τη βιωσιμότητα του ρυθμού ανάπτυξης.

Οι εκτιμήσεις για το Q4 κάνουν λόγο για άνοδο εσόδων κατά 67%, στα 65,7 δισ. δολάρια, και για αύξηση προσαρμοσμένων κερδών κατά 71%, στα 1,53 δολάρια ανά μετοχή. Πρόκειται για ρυθμούς που ελάχιστες εταιρείες παγκοσμίως μπορούν να επιδείξουν σε αυτή τη βάση σύγκρισης. Στο προηγούμενο τρίμηνο, τα έσοδα εκτινάχθηκαν κατά 62%, με τον τομέα data center να υπερβαίνει για πρώτη φορά τα 50 δισ. δολάρια σε ετήσια βάση, επιβεβαιώνοντας ότι ο πυρήνας της ζήτησης παραμένει ισχυρός.

Παρά τα εντυπωσιακά μεγέθη, η μετοχή κινείται σε στενό εύρος τους τελευταίους δύο μήνες. Από την αρχή του έτους ενισχύεται μόλις 1,8%, όταν ο δείκτης S&P 500 κερδίζει 0,9%. Η συγκρατημένη πορεία αποτυπώνει διχασμό: ένα μέρος της αγοράς θεωρεί ότι η εκρηκτική άνοδος μετά το λανσάρισμα του ChatGPT έχει ήδη ενσωματώσει το μεγαλύτερο κομμάτι της αισιοδοξίας, ενώ ένα άλλο στρατόπεδο βλέπει την επενδυτική δαπάνη για AI να διανύει ακόμη τα πρώτα της χιλιόμετρα.

Ο Gene Munster από τη Deepwater Management θέτει το «βασικό ερώτημα» που καλούνται να απαντήσουν οι επενδυτές: θα αποδειχθεί η αγορά του inference – δηλαδή το στάδιο όπου τα εκπαιδευμένα μοντέλα παράγουν προβλέψεις σε πραγματικό χρόνο – μεγαλύτερη από την αγορά του training; Αν ναι, τότε οι τρέχουσες προβλέψεις για επιβράδυνση το 2027 ίσως αποδειχθούν υπερβολικά συντηρητικές.

Ο ίδιος εκτιμά ότι οι πωλήσεις μπορούν να αυξηθούν κατά 65% φέτος και κατά 40% το 2027, έναντι 55% και 28% που προεξοφλεί σήμερα η Wall Street. Το σκεπτικό του στηρίζεται σε τρεις άξονες: στα αυξημένα capex των cloud κολοσσών, στη διεύρυνση της ζήτησης για inference workloads και στη διατήρηση του τεχνολογικού προβαδίσματος έναντι custom silicon λύσεων.

Ένας ακόμη μοχλός ανόδου εντοπίζεται στην Κίνα. Η εταιρεία αναμένει ρυθμιστικές εγκρίσεις για επανεκκίνηση πωλήσεων έπειτα από μήνες καθυστερήσεων. Ο Jensen Huang έχει τοποθετήσει το μέγεθος της κινεζικής ευκαιρίας στα 50 δισ. δολάρια ετησίως. Αν ένα τέτοιο νούμερο αρχίσει να αποτυπώνεται στους ισολογισμούς, οι ρυθμοί αύξησης για το 2026 μπορούν να κινηθούν άνω του 70%, μεταβάλλοντας ριζικά τις μεσοπρόθεσμες παραδοχές.

Πέρα από τα data centers και τα chatbots, ο Munster εστιάζει στη λεγόμενη “Physical AI”: ρομποτική, αυτόνομα συστήματα, computer vision. Σήμερα ο τομέας αυτός αποφέρει περίπου 3 δισ. δολάρια. Η πρόβλεψη κάνει λόγο για αγορά άνω των 50 δισ. δολαρίων έως το 2030, που θα αντιστοιχεί σε περίπου 8% των συνολικών εσόδων. Αν επιβεβαιωθεί, ανοίγει έναν νέο κύκλο επενδύσεων που εκτείνεται πέρα από τα κλασικά hyperscale data centers.

Η σημασία των οικονομικών αποτελεσμάτων υπερβαίνει τα ίδια τα νούμερα. Η Nvidia λειτουργεί ως βαρόμετρο για το σύνολο της αλυσίδας αξίας της τεχνητής νοημοσύνης: από τους κατασκευαστές ημιαγωγών έως τους παρόχους cloud και τις εταιρείες λογισμικού. Μια ισχυρή επίδοση με αισιόδοξο guidance θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη ότι οι δαπάνες για AI παράγουν απτό επιχειρηματικό όφελος. Αντίθετα, οποιαδήποτε ένδειξη κόπωσης θα πυροδοτήσει αναθεώρηση προσδοκιών σε ολόκληρο το οικοσύστημα.

Σε μια εβδομάδα που περιλαμβάνει γεωπολιτικές εντάσεις, αποφάσεις ανώτατων δικαστηρίων στις ΗΠΑ για δασμούς και πολιτικές διεργασίες στην Ευρώπη, η ανακοίνωση της Nvidia έχει τη δυναμική να καθορίσει τον τόνο. Το ερώτημα που μένει στο τραπέζι είναι απλό στη διατύπωση και βαρύ στις συνέπειες: βρισκόμαστε ακόμη στην αρχή της επενδυτικής έκρηξης στην τεχνητή νοημοσύνη ή πλησιάζουμε το ώριμο στάδιο; Η απάντηση θα αποτυπωθεί πρώτα στις γραμμές του ισολογισμού.

Το ζητούμενο στο τριεβδομαδιαίο chart τιμών είναι να μπορέσει η μετοχή μετά από 200 και πλέον ημέρες να περάσει πάνω από το φράγμα της γραμμής “Q” στα 196 δολάρια ώστε να κινηθεί προς τη ζώνη των ιστορικών υψηλών στα 212 δολάρια. Πάνω από εκεί θα ανοίξει ο δρόμος για τα 230 δολάρια, τραβώντας φυσικά ψηλότερα τόσο τον S&P 500 όσο και τον Nasdaq 100.

