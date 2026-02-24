ΑΙ-και-Πεντάγωνο-στην-«μάχη»-των-σπάνιων-γαιών:-Νέα-παγκόσμια-αγορά-σχεδιάζουν-οι-ΗΠΑ-κόντρα-στην-Κίνα

Mία νέα παγκόσμια αγορά σπανίων γαιών όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη θα παίζει καθοριστικό ρόλο στον καθορισμό των τιμών μελετά η κυβέρνηση Τραμπ, σύμφωνα με τρεις πηγές με γνώση του σχεδίου που μίλησαν στο Reuters.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι τιμές αναφοράς θα καθορίζονται από το πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης μετάλλων που έχει αναπτύξει το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ και φέρει την ονομασία Open Price Exploration for National Security (OPEN).

Το σχέδιο προβλέπει επίσης ότι η τιμή αναφοράς θα υποστηρίζεται και από δασμούς (όταν υπάρχουν υποψίες dumping ή ανισορροπίας στην παγκόσμια προσφορά), έχοντας προκαλέσει και ερωτήματα σχετικά με το εάν οι δασμοί αυτοί θα εφαρμόζονται σε όλα τα προϊόντα που περιέχουν κρίσιμα ορυκτά.

Δεν είναι ίσως τυχαίο που μέσα στον Φεβρουάριο ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς είχε μιλήσει για την ανάγκη τόσο οι ΗΠΑ αλλά και άλλες 50 χώρες να επιβάλουν «τιμές αναφοράς για τα κρίσιμα ορυκτά σε κάθε στάδιο παραγωγής» τους.

Το πρόγραμμα OPEN ξεκίνησε το 2023 από την Υπηρεσία Προηγμένων Αμυντικών Ερευνητικών Προγραμμάτων (DARPA) του Πενταγώνου. Στόχος του είναι να υπολογίζει ποια θα έπρεπε να είναι η τιμή ενός μετάλλου, συνυπολογίζοντας το κόστος εργασίας, επεξεργασίας και άλλες δαπάνες κόστη της παραγωγικής διαδικασίας.

Aρχή με τέσσερα ορυκτά

Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να επιβάλει αρχικά το μοντέλο τιμολόγησης της OPEN σε τουλάχιστον τέσσερα κρίσιμα ορυκτά -γερμάνιο, γάλλιο, αντιμόνιο και βολφράμιο– προτού επεκταθεί και σε άλλα

Η κρίσιμη λεπτομέρεια του αμερικανικού σχεδίου είναι και εδώ ο «παράγων Κίνα» και η χειραγώγηση της αγοράς των σπανίων γαιών, για την οποία κατηγορείται συχνά το Πεκίνο.

Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός ή μεταποιητής ορυκτών, πολλά από τα οποία θεωρούνται κρίσιμα για την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Το Πεκίνο χρησιμοποιεί (ή κατηγορείται) αυτό το πλεονέκτημα τα τελευταία χρόνια για να πιέζει καθοδικά τις παγκόσμιες τιμές (παράγοντας ορυκτά ακόμη και με ζημία), γεγονός που έχει οδηγήσει δυτικούς ανταγωνιστές σε λουκέτα.

Στο στόχαστρο το dumping της Κίνας

Οι Κινέζοι αξιωματούχοι αρνούνται πάντως τις κατηγορίες για dumping και δηλώνουν εδώ και καιρό ότι το Πεκίνο διαχειρίζεται τις εξαγωγές ορυκτών σύμφωνα με τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου.

Σήμερα , γενικώς θεωρείται δύσκολο για κατασκευαστές που χρησιμοποιούν γερμάνιο, αντιμόνιο, γάλλιο και άλλα κρίσιμα ορυκτά να εκτιμήσουν αν οι κινεζικές τιμές απηχούν πραγματικά τη δυναμική προσφοράς και ζήτησης σε μια δεδομένη στιγμή.

Επί το απλούστερον εάν η Κίνα πουλάει με βάση τον όγκο παραγωγής και τη ζήτηση ή απλά για να καθηλώσει τον δυτικό ανταγωνισμό.

Δεν είναι σαφές αν οι τιμές που θα προκύπτουν από την τεχνητή νοημοσύνη θα μεταβάλλονται ή θα είναι σταθερές, ούτε αν θα καθορίζονται μεταξύ των ΗΠΑ και μεμονωμένων συμμάχων ή θα ισχύουν για ολόκληρο το εμπορικό μπλοκ.

Το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής παραμένει ασαφές, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ πρέπει πρώτα να πείσει δεκάδες συμμάχους να συμμετάσχουν, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα.