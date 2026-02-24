Ανοίγουν-αύριο-5-φυσικά-καταστήματα-shein-στη-Γαλλία

Η γαλλική αλυσίδα πολυκαταστημάτων BHV σκοπεύει να ανοίξει φυσικά καταστήματα Shein σε άλλες πέντε γαλλικές πόλεις στις 25 Φεβρουαρίου.

Η γαλλική αλυσίδα πολυκαταστημάτων BHV σκοπεύει να ανοίξει φυσικά καταστήματα Shein σε άλλες πέντε γαλλικές πόλεις στις 25 Φεβρουαρίου, μια κίνηση που αρχικά προοριζόταν για τα τέλη του 2025, αναφέρουν σε σημερινή κοινή τους ανακοίνωση η κινεζική διαδικτυακή εταιρεία fast-fashion και η ιδιοκτήτρια εταιρεία της BHV, η Societe des Grands Magasins (SGM).

Οι Ντιζόν, Γκρενόμπλ, Λιμόζ, Ρενς και Ανζέ θα αποκτήσουν από αύριο, Τετάρτη, φυσικό κατάστημα της Shein.

Το Νοέμβριο, η SGM άνοιξε το πρώτο φυσικό κατάστημα Shein στο κεντρικό πολυκατάστημα BHV στο Παρίσι, μια τολμηρή κίνηση καθώς οι εξαιρετικά χαμηλές τιμές της κινεζικής εταιρείας βρίσκονται στο επίκεντρο της κριτικής που ασκούν οι Γάλλοι ιδιοκτήτες εμπορικών καταστημάτων και πολιτικοί και την ίδια στιγμή απειλούν να αμαυρώσουν την εικόνα που έχει η BHV ως πολυτελές πολυκατάστημα.

Αρχικά, η SGM είχε ανακοινώσει ότι θα ανοίξει καταστήματα της Shein στα πολυκαταστήματά της τον Δεκέμβριο.

Στα μέσα Νοεμβρίου, η SGM ανακοίνωσε την αναβολή των εγκαινίων στις πόλεις αυτές λόγω του σάλου που προκλήθηκε στα μέσα ενημέρωσης όταν αποκαλύφθηκε ότι στον ιστότοπο της κινεζικής εταιρείας πωλούνταν κούκλες του σεξ που έμοιαζαν με παιδιά, καθώς και όπλα.

Ο συνιδρυτής της SGM Φρεντερίκ Μερλέν επικαλέστηκε την ανάγκη «προσαρμογής των προσφορών» και της «πολιτικής τιμολόγησης» για να αποφευχθεί η «απογοήτευση των πελατών», δέκα ημέρες μετά τα εγκαίνια ενός μόνιμου, φυσικού καταστήματος Shein – του πρώτου στον κόσμο – στο BHV του Μαρέ, στην καρδιά του Παρισιού.

Έκτοτε, οι γαλλικές αρχές έλαβαν πολλά μέτρα κατά της πλατφόρμας, η οποία ιδρύθηκε στην Κίνα το 2012, αλλά τώρα εδρεύει στη Σιγκαπούρη. Αφού απέτυχε να εξασφαλίσει πλήρη απαγόρευση του ιστότοπου, η γαλλική κυβέρνηση ζήτησε από τα δικαστήρια, τα οποία αναμένεται να αποφανθούν επί αυτού του αιτήματος στις 19 Μαρτίου, να μπλοκάρουν την ενότητα της αγοράς που είναι αφιερωμένη σε τρίτους πωλητές, του γνωστού «marketplace».

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, από την πλευρά της, ξεκίνησε έρευνα την περασμένη εβδομάδα για την Shein σχετικά με τις κούκλες του σεξ, υποψιαζόμενη ότι η πλατφόρμα έχει διαπράξει αρκετές παραβιάσεις των κανόνων της, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σημαντικά πρόστιμα.

Η ανάπτυξη των νέων χώρων, με εμβαδόν που κυμαίνεται από 500 έως 1.000 τετραγωνικά μέτρα, θα πραγματοποιηθεί «σταδιακά», σύμφωνα με την κοινή δήλωση.