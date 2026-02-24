Ανοίγoυν-φυσικά-καταστήματα-shein-σε-ακόμη-5-γαλλικές-πόλεις

Φυσικά καταστήματα Shein σε άλλες πέντε γαλλικές πόλεις σκοπεύει να ανοίξει αύριο η γαλλική αλυσίδα πολυκαταστημάτων BHV, όπως αναφέρουν σε σημερινή κοινή τους ανακοίνωση η κινεζική διαδικτυακή εταιρεία fast-fashion και η Societe des Grands Magasins (SGM), ιδιοκτήτρια εταιρεία της BHV.

Οι Ντιζόν, Γκρενόμπλ, Λιμόζ, Ρενς και Ανζέ θα αποκτήσουν από αύριο, Τετάρτη, φυσικό κατάστημα της Shein.

Υπενθυμίζεται ότι τον Νοέμβριο, η SGM άνοιξε το πρώτο φυσικό κατάστημα Shein στο κεντρικό πολυκατάστημα BHV στο Παρίσι, μια τολμηρή κίνηση καθώς οι εξαιρετικά χαμηλές τιμές της κινεζικής εταιρείας βρίσκονται στο επίκεντρο της κριτικής που ασκούν οι Γάλλοι ιδιοκτήτες εμπορικών καταστημάτων και πολιτικοί και την ίδια στιγμή απειλούν να αμαυρώσουν την εικόνα που έχει η BHV ως πολυτελές πολυκατάστημα.

Ο σάλος με τις κούκλες του σεξ

Αρχικά, η SGM είχε ανακοινώσει ότι θα ανοίξει καταστήματα της Shein στα πολυκαταστήματά της τον Δεκέμβριο. Τον Νοέμβριο ωστόσο, η SGM ανακοίνωσε την αναβολή των εγκαινίων στις πόλεις αυτές λόγω του σάλου που προκλήθηκε στα μέσα ενημέρωσης όταν αποκαλύφθηκε ότι στον ιστότοπο της κινεζικής εταιρείας πωλούνταν κούκλες του σεξ που έμοιαζαν με παιδιά, καθώς και όπλα.

Ο συνιδρυτής της SGM Φρεντερίκ Μερλέν επικαλέστηκε την ανάγκη «προσαρμογής της γκάμας προϊόντων» και της «πολιτικής τιμολόγησης» για να αποφευχθεί η «απογοήτευση των πελατών», δέκα ημέρες μετά τα εγκαίνια ενός μόνιμου, φυσικού καταστήματος Shein – του πρώτου στον κόσμο – στο BHV του Μαρέ, στην καρδιά του Παρισιού.

Στα δικαστήρια

Έκτοτε, οι γαλλικές αρχές έλαβαν πολλά μέτρα κατά της πλατφόρμας, η οποία ιδρύθηκε στην Κίνα το 2012, αλλά τώρα εδρεύει στη Σιγκαπούρη. Αφού απέτυχε να εξασφαλίσει πλήρη απαγόρευση του ιστότοπου, η γαλλική κυβέρνηση ζήτησε από τα δικαστήρια, τα οποία αναμένεται να αποφανθούν επί αυτού του αιτήματος στις 19 Μαρτίου, να μπλοκάρουν την ενότητα της αγοράς που είναι αφιερωμένη σε τρίτους πωλητές, του γνωστού “marketplace” (Σ.τ.Σ: μια ψηφιακή πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου όπου πολλαπλοί, ανεξάρτητοι πωλητές-επιχειρήσεις- φιλοξενούν και πουλούν τα προϊόντα τους σε έναν ενιαίο ιστότοπο).

Έρευνα της Ε.Ε.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, από την πλευρά της, ξεκίνησε έρευνα την περασμένη εβδομάδα για την Shein για τον εθιστικό σχεδιασμό της, την έλλειψη διαφάνειας, καθώς και την πώληση παράνομων προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου υλικού με κούκλες του σεξ.