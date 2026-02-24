Γκούλσμπι (Fed): Ζητά φρένο στις μειώσεις επιτοκίων – «Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό δεν είναι αρκετά καλά»

Ειδικότερα, τόνισε ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής «έχουν καεί στο παρελθόν θεωρώντας τον πληθωρισμό παροδικό» και δεν πρέπει να κάνουν ξανά το ίδιο λάθος.

Την ανάγκη συγκράτησης των επιτοκιακών μειώσεων έως ότου υπάρξουν περισσότερα στοιχεία που θα υποδείξουν ότι ο πληθωρισμός αποκλιμακώνεται, ανέδειξε ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed) του Σικάγο, Όσταν Γκούλσμπι.

Ειδικότερα, τόνισε ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής «έχουν καεί στο παρελθόν θεωρώντας τον πληθωρισμό παροδικό» και δεν πρέπει να κάνουν ξανά το ίδιο λάθος.

Σημειώνεται ότι ο πληθωρισμός σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία έχει υποχωρήσει από τα υψηλά του, ωστόσο παραμένει πάνω από το στόχο του 2% της Fed. Συγκεκριμένα, ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ τον Δεκέμβριο σημείωσε άνοδο 2,9%, ενώ ο δομικός πληθωρισμός (core PCE), που δεν περιλαμβάνει τις περιλαμβάνει τις ευμετάβλητες τιμές σε τρόφιμα και ενέργεια, επιταχύνθηκε 3% σε ετήσια βάση σε υψηλό σχεδόν έτους και κατά 0,4% τον Δεκέμβριο (από 2,8% τον Νοέμβριο).

«Πιστεύω ότι η πρόωρη εφαρμογή υπερβολικών μειώσεων στα επιτόκια δεν είναι συνετή υπό αυτές τις συνθήκες», δήλωσε σε ομιλία του ενώπιον της Εθνικής Ένωσης Οικονομικών Επιχειρήσεων κατά την ετήσια συνάντησή της στην Ουάσιγκτον.

«Οι άνθρωποι εκφράζουν την ανησυχία τους για τις τιμές ως ένα από τα πιο επείγοντα προβλήματα. Ας δώσουμε προσοχή. Πριν προχωρήσουμε σε περαιτέρω μειώσεις των επιτοκίων για την τόνωση της οικονομίας, ας βεβαιωθούμε ότι ο πληθωρισμός επιστρέφει στο 2%», πρόσθεσε.

Ο Γκούλσμπι υπογράμμισε ότι ο επιμένων πληθωρισμός στην στέγαση δεν πυροδοτείται από τους δασμούς, τονίζοντας την ανάγκη «επαγρύπνησης» εκ μέρους της Fed.

«Το 3% δεν είναι αρκετά καλό και δεν είναι αυτό που υποσχεθήκαμε όταν η Fed δεσμεύθηκε στο 2%. Η σταθεροποίηση στο 3% δεν είναι ασφαλές σημείο για πάρα πολλούς λόγους που γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά», πρόσθεσε.

Επί του παρόντος, οι αγορές αναμένουν ότι η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς (FOMC), στην οποία ο Γκούλσμπι έχει δικαίωμα ψήφου φέτος, θα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια τουλάχιστον μέχρι τον Ιούνιο και πιθανώς μέχρι τον Ιούλιο. Σύμφωνα με τον δείκτη FedWatch της CME Group, οι επενδυτές εκτιμούν ότι η πιθανότητα μείωσης των επιτοκίων τον Ιούνιο είναι περίπου 50-50, ενώ η πιθανότητα μείωσης τον Ιούλιο είναι περίπου 71%.