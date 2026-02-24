Δάνεια-σε-ελβετικό-φράγκο:-Συμμετέχει-στη-ρύθμιση-η-dovalue-greece

Σύμφωνα με το Ν. 5264/2025, η δυνατότητα ρύθμισης των δανείων σε ελβετικό φράγκο παρέχεται είτε το δάνειο εξυπηρετείται σήμερα είτε όχι – αλλά με διαφορετικούς όρους.

Ομάδες εξειδικευμένων στελεχών για την ταχεία διεκπεραίωση αιτήσεων δανειοληπτών που θα επιλέξουν να ενταχθούν στη ρύθμιση και να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα μετατροπής του δανείου τους από ελβετικό φράγκο σε ευρώ σε βελτιωμένη -σύμφωνα με το νόμο- ισοτιμία, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν, έχει συγκροτήσει η doValue Greece, που συμμετέχει ενεργά στην υλοποίηση της πρωτοβουλίας της Πολιτείας.

Σύμφωνα με το Ν. 5264/2025, η δυνατότητα ρύθμισης των δανείων σε ελβετικό φράγκο παρέχεται είτε το δάνειο εξυπηρετείται σήμερα είτε όχι – αλλά με διαφορετικούς όρους, τονίζει με ανακοίνωσή της, εξηγώντας πως «σε ό,τι αφορά τα εξυπηρετούμενα δάνεια (στα οποία περιλαμβάνονται και δάνεια σε καθυστέρηση μικρότερη των 90 ημερών), οι αιτήσεις μετατροπής σε ευρώ υποβάλλονται στην Εταιρεία μας, μαζί με βεβαίωση η οποία εκδίδεται μόνον ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας που ανέπτυξε η Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τίθεται σε λειτουργία από 19/02/2026».

«Υπενθυμίζεται ότι ο νόμος προβλέπει αποκλειστικές προθεσμίες για την υποβολή της αίτησης μετατροπής. Επίσης, προβλέπει ότι η ισοτιμία Ευρώ/Ελβετικού Φράγκου επί τη βάσει της οποίας θα υπολογιστεί η βελτιωμένη ισοτιμία που προβλέπει ο νόμος για τη μετατροπή του δανείου σε ευρώ είναι εκείνη της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης μετατροπής στην Εταιρεία» επεσήμανε και ξεκαθάρισε πως σε ό,τι αφορά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, οι ενδιαφερόμενοι έχουν διαζευκτικά τις εξής δυνατότητες:

μπορούν να ρυθμίσουν την οφειλή τους κάνοντας αίτηση στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. Με την ρύθμιση η οφειλή μετατρέπεται σε ευρώ στην τρέχουσα ισοτιμία Ευρώ/Ελβετικού Φράγκου.

μπορούν να επικοινωνήσουν με τη doValue και να ζητήσουν ρύθμιση της οφειλής τους στο ελβετικό νόμισμα. Κατόπιν αξιολόγησης του αιτήματος και εφόσον αυτό γίνει αποδεκτό, θα συμφωνηθεί ρύθμιση της οφειλής τους σε ελβετικό νόμισμα και εν συνεχεία θα μπορούν να ζητήσουν την μετατροπή της οφειλής τους, ως ρυθμισμένης και εξυπηρετούμενης, σε ευρώ με την βελτιωμένη (κατά τ’ ανωτέρω αναφερόμενα για τα εξυπηρετούμενα δάνεια) ισοτιμία Ευρώ/Ελβετικού Φράγκου.

«Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν έγκυρα όλες τις σχετικές πληροφορίες καθώς και κατευθύνσεις για τη διαδικασία υπαγωγής στις ρυθμίσεις του Ν. 5264/2025 για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο επικοινωνώντας με το τηλεφωνικό κέντρο της doValue Greece, στον αριθμό 2104847500 ή μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας» καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.