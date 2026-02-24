«Διαβολοβδομάδα»-με-Τέμπη,-ΟΠΕΚΕΠΕ-και-υποκλοπές

της ΔΩΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Τρεις δύσκολες και απαιτητικές στον χειρισμό τους υποθέσεις επανέρχονται δυναμικά στο προσκήνιο αυτή την εβδομάδα και διαμορφώνουν συνθήκες πολιτικής πίεσης για την κυβέρνηση. Από Πέμπτη μέχρι και Σάββατο υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ και Τέμπη επιστρέφουν και θα φανεί πόσο διατηρούν τη δυναμική τους σαν θέματα που απασχόλησαν πολύ την κοινή γνώμη και επέφεραν πλήγματα στην κυβερνητική πλειοψηφία, τα οποία αποτυπώθηκαν στις δημοσκοπικές επιδόσεις της.

Την Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου, αναμένεται η απόφαση του προέδρου του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για την πολύκροτη υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων. Περισσότερο από τέσσερις μήνες διήρκεσε η δικαστική διαδικασία και στο πλαίσιο της εξέτασης μαρτύρων και στοιχείων αναδείχθηκαν οι παράμετροι και η έκταση του σκανδάλου, ενώ ο εισαγγελέας πρότεινε την ενοχή και των τεσσάρων κατηγορουμένων. Η απόφαση του δικαστηρίου θα κρίνει και την ένταση των πολιτικών αντιδράσεων που θα ενεργοποιηθούν. Σε κάθε περίπτωση, προεξοφλείται ότι δεν πρόκειται να μείνει η υπόθεση στο δικαστικό σκέλος, αλλά θα επεκταθεί και στο πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης.

Μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα αναμένεται η ολοκλήρωση της διαδικασίας της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα κόμματα θα καταθέσουν τα πορίσματά τους, τα οποία θα συζητηθούν σε συνεδρίαση της Επιτροπής την Πέμπτη και την Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου, αναμένεται ότι θα παραδοθεί στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, το τελικό πόρισμα. Ο πρόεδρος της Βουλής θα ορίσει την ημερομηνία συζήτησης στην Ολομέλεια. Η διαδικασία κατάθεσης των πορισμάτων και ιδιαίτερα η συζήτησή τους και η κατάθεση του τελικού πορίσματος προεξοφλείται ότι θα πυροδοτήσουν σκληρή πολιτική αντιπράθεση. Η πλειοψηφία έχει σταθερά κινηθεί στη γραμμή διαχρονικών και διακομματικών ευθυνών, ενώ η αντιπολίτευση κάνει λόγο για «γαλάζιο» σκάνδαλο με σαφείς πολιτικές προεκτάσεις και καταγγέλλει την κυβέρνηση για συγκάλυψη.

Το Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου, συμπληρώνονται τρία χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών. Οι περυσινές μεγαλειώδεις διαδηλώσεις σε πολλές περιοχές της χώρας ανέδειξαν καθολικό αίτημα για απόδοση ευθυνών μακριά από κάθε λογική συγκάλυψης ή προστασίας, αλλά και για ουσιαστική βελτίωση της ασφάλειας των σιδηροδρομικών μεταφορών.

Σε πολιτικό επίπεδο, το δυστύχημα των Τεμπών έδειξε με τις περυσινές διαδηλώσεις ότι διατηρεί μεγάλη δυναμική και επίδραση στην κοινή γνώμη και ασκεί επιρροή στη διαμόρφωση του πολιτικού σκηνικού. Εν αναμονή της έναρξης της δίκης τον επόμενο μήνα, το ενδιαφέρον για τις εξελίξεις παραμένει μεγάλο. Για το προσεχές Σάββατο προετοιμάζονται συγκεντρώσεις διαμαρτυρίες σε πολλές περιοχές της χώρας.

Τρία χρόνια μετά, τα Τέμπη παραμένουν ένα θέμα που απαιτεί προσεκτική διαχείριση, τήρηση ισορροπιών και λεπτούς χειρισμούς. Οπως φάνηκε πριν από ένα χρόνο, η πολιτική επίδραση και η δημοσκοπική επίπτωση πιθανού λάθους μπορεί να είναι σημαντική.

