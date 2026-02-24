Επίτροπος-Εμπορίου:-Οι-ΗΠΑ-θα-τηρήσουν-τη-βασική-εμπορική-συμφωνία-με-την-ΕΕ

Ο Επίτροπος Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Μάρος Σέφκοβιτς, δήλωσε ότι οι ομόλογοί του στις Ηνωμένες Πολιτείες τον διαβεβαίωσαν πως η Ουάσιγκτον τηρεί τη βασική εμπορική συμφωνία με την ΕΕ, παρά την πρόσφατη αρνητική απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ σχετικά με τους δασμούς που επέβαλε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μετέδωσε το AFP.

Το δικαστήριο έκρινε ότι ο Τραμπ δεν είχε την αρμοδιότητα να επιβάλει δασμούς βάσει νόμου του 1977, με αποτέλεσμα ο ίδιος να απαντήσει με νέους δασμούς 10% σε εισαγόμενα προϊόντα, ενώ έχει δεσμευτεί να τους αυξήσει στο 15%.

Η εξέλιξη αυτή δημιούργησε σύνθετα ερωτήματα για το τι σημαίνουν οι νέοι δασμοί για τη συμφωνία που είχε κλείσει πέρυσι ο Τραμπ με την ΕΕ, η οποία όριζε δασμούς 15% για τα περισσότερα ευρωπαϊκά προϊόντα.

«Ήμουν σε συνεχείς επαφές με τους ομολόγους μου, οι οποίοι με διαβεβαίωσαν και οι δύο ότι τηρούν τη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση», τόνισε ο Σέφκοβιτς ενώπιον των ευρωβουλευτών, καθησυχάζοντας όσους ανησυχούν για τις επιπτώσεις των νέων δασμών στο εμπόριο μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ.