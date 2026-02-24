Ευρωαγορές:-Αρνητική-εκκίνηση-με-το-βλέμμα-στον-Τραμπ

Ήπιες ανοδικές τάσεις έδιναν για την εκκίνηση των ευρωαγορών οι εκτιμήσεις, όμως τελικά έπεσαν έξω, με τους βασικούς δείκτες να κινούνται στα «κόκκινα», καθώς οι επενδυτές προσπαθούν να αξιολογήσουν τις ανατροπές σχετικά με τους δασμούς του προέδρου Τραμπ.

Λίγο μετά το άνοιγμα, ο Stoxx 600 κινείται στις 625,90 μονάδες με απώλειες 0,28%.

Την ίδια ώρα, ο γερμανικός DAX χάνει 0,29% στις 24.928,60 μονάδες, ο βρετανικός FTSE υποχωρεί κατά 0,20% στις 10.662,30 μονάδες και ο γαλλικός CAC σημειώνει απώλειες 0,23% στις 8.477,45 μονάδες.

Στην περιφέρεις, ο ιταλικός ΜΙΒ ξεκινά με χασούρα 0,17% στις 46.611,50 μονάδες και ο ισπανικός ΙΒΕΧ υποχωρεί κατά 0,56% στις 18.191,85 μονάδες.