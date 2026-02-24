Ζελένσκι:-Κακός-ηθοποιός-ο-Πούτιν,-παίζει-με-τον-Τραμπ-και-ολόκληρο-τον-κόσμο

Στην τέταρτη επέτειο από την έναρξη της ρωσικής εισβολής πλήρους κλίμακας στην Ουκρανία, ο πρόεδρος της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σε συνέντευξή του στους Financial Times ότι ο πόλεμος βρίσκεται «στην αρχή του τέλους» του, καλώντας ωστόσο τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση να μην παρασυρθούν από τα «διαπραγματευτικά παιχνίδια» του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Στη συνέντευξη που παραχώρησε, ο Ουκρανός πρόεδρος υποστήριξε ότι χωρίς σαφείς και δεσμευτικές εγγυήσεις ασφαλείας από τη Δύση, η Μόσχα θα εκμεταλλευτεί μια ενδεχόμενη κατάπαυση του πυρός για να ανασυγκροτήσει τις δυνάμεις της και να εξαπολύσει νέα επίθεση.

«Θέλουμε μόνιμη κατάπαυση πυρός»

«Η Ουκρανία χρειάζεται κατάπαυση του πυρός — χθες, σήμερα, αύριο», ανέφερε. «Δεν χρειαζόμαστε παύση. Χρειαζόμαστε το τέλος του πολέμου». Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι οποιαδήποτε εκεχειρία χωρίς δεσμευτικές εγγυήσεις θα ενείχε «μεγάλους κινδύνους». «Ο πόλεμος μπορεί να αρχίσει ξανά. Μια κατάπαυση του πυρός μπορεί να καταρρεύσει», τόνισε.

Αναφερόμενος στην πορεία των ειρηνευτικών συνομιλιών, κατηγόρησε τη ρωσική ηγεσία ότι δεν είναι σοβαρή. «Οι Ρώσοι παίζουν παιχνίδια», είπε, υποστηρίζοντας ότι ο Πούτιν επιχειρεί, μέσω ανοιγμάτων προς τον Ντόναλντ Τραμπ, να αποδυναμώσει τη διαπραγματευτική θέση του Κιέβου. «Παίζουν με τον Τραμπ και με ολόκληρο τον κόσμο. Ο Πούτιν νομίζει ότι φαίνεται πειστικός και αξιόπιστος. Όχι, είναι κακός ηθοποιός».

Νωρίτερα μέσα στον μήνα, ο Ζελένσκι είχε δηλώσει ότι Ρώσοι αξιωματούχοι πρότειναν στις ΗΠΑ πακέτο οικονομικής συνεργασίας αξίας έως και 12 τρισ. δολαρίων, το οποίο, σύμφωνα με τις ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών, περιλαμβάνει πρόνοιες «σχετικά με την Ουκρανία» και πιθανή εκμετάλλευση φυσικών πόρων σε κατεχόμενα εδάφη.

Ο Ουκρανός πρόεδρος απέρριψε επίσης τους ρωσικούς ισχυρισμούς ότι το Κίεβο θα αξιοποιούσε μια προσωρινή παύση των εχθροπραξιών για να ανασυνταχθεί. «Είναι δημαγωγία και ψέματα», ανέφερε, σημειώνοντας ότι η Μόσχα κινητοποιεί 40.000 στρατιώτες τον μήνα, με απώλειες που φτάνουν τους 35.000. Σύμφωνα με εκτιμήσεις των ουκρανικών υπηρεσιών, οι ρωσικές προελάσεις το 2025 κοστίζουν «κατά μέσο όρο 167 ανθρώπους ανά χιλιόμετρο κατεχόμενου εδάφους».

Ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι σε ορισμένα τμήματα του μετώπου, ιδίως στα νοτιοανατολικά, οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν σημειώσει πρόοδο, εν μέρει χάρη στην απαγόρευση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του δορυφορικού συστήματος Starlink από ρωσικές δυνάμεις. Επιβεβαίωσε επίσης ότι ουκρανικής κατασκευής πύραυλοι κρουζ FP-5 Flamingo έπληξαν επιτυχώς μεγάλη μονάδα παραγωγής πυραύλων εντός της Ρωσίας.

Παράλληλα, κάλεσε τους δυτικούς συμμάχους να χρηματοδοτήσουν και να αδειοδοτήσουν την παραγωγή όπλων στην Ουκρανία, υποστηρίζοντας ότι το Κίεβο βρίσκεται κοντά στη μαζική παραγωγή νέων πυραύλων που έχουν διαπεράσει ρωσικά αντιαεροπορικά συστήματα.

Ζητά συγκεκριμένη ημερομηνία για την ένταξη στην ΕΕ

Σε πολιτικό επίπεδο, ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να ορίσει συγκεκριμένη ημερομηνία ένταξης της Ουκρανίας, προτείνοντας το 2027 ως εφικτό στόχο. «Θέλω μια ημερομηνία. Τη ζητάω», είπε. «Να μην επιτρέψουμε στους επόμενους ηγέτες ή στην επόμενη γενιά να βρεθούν σε μια κατάσταση όπου η Ρωσία θα μπλοκάρει την ένταξη της Ουκρανίας για 50 χρόνια».

Εκτίμησε ότι στις ΗΠΑ υπάρχει η αντίληψη πως ο Πούτιν θα σταματήσει τον πόλεμο εάν η Ουκρανία παραχωρήσει το Ντονμπάς, άποψη που χαρακτήρισε κοντόφθαλμη. «Ειλικρινά, δεν πιστεύω ότι αυτό είναι το μόνο που ζητά η Ρωσία. Να αποχωρήσουμε από το Ντονμπάς και να τελειώσει ο πόλεμος; Η Ρωσία είναι Ρωσία — δεν μπορείς να την εμπιστευτείς», ανέφερε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος σημείωσε ότι η πίεση που ασκεί ο Ντόναλντ Τραμπ στο Κίεβο για παραχωρήσεις είναι μεγαλύτερη από εκείνη που ασκείται στη Μόσχα, ωστόσο εξέφρασε την ελπίδα ότι η Ουάσινγκτον θα αυξήσει την πίεση προς τη Ρωσία. «Αυτό που κοστίζει ακριβά στους Ρώσους είναι να σταματήσει ο σκιώδης στόλος τους, οι εταιρείες τους, η ικανότητά τους να εμπορεύονται και να εξάγουν ενεργειακούς πόρους, να σταματήσει η παράκαμψη των κυρώσεων», δήλωσε.

«Ελπίζω ο πρόεδρος Τραμπ και οι ΗΠΑ να πιέσουν τη Ρωσία και να σταματήσουν τον Πούτιν», κατέληξε, προσθέτοντας ότι βασίζεται «πρωτίστως στους Ουκρανούς πολίτες, στον στρατό μας και στην παραγωγή μας».