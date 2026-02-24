Ζελένσκι:-«Το-τέλος-του-πολέμου-εξαρτάται-από-την-πίεση-σε-Πούτιν»,-έτοιμος-για-συνάντηση-και-αιχμές-κατά-ΕΕ-και-Όρμπαν

Από την πίεση που θα ασκήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη στον Βλαντίμιρ Πούτιν εξαρτάται ο τερματισμός του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε συνέντευξή του στο πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD, παραμονή της τέταρτης επετείου από την έναρξη της ρωσικής εισβολής. Ο Ουκρανός πρόεδρος εμφανίστηκε διατεθειμένος να συναντηθεί με τον Ρώσο ομόλογό του, άσκησε κριτική στην ΕΕ για καθυστερήσεις στην ενταξιακή διαδικασία και προειδοποίησε τον Βίκτορ Όρμπαν να μην μπλοκάρει τη βοήθεια προς το Κίεβο.

«Ο πόλεμος θα τελειώσει όταν τεθεί υπό έλεγχο ο Πούτιν»

«Ο πόλεμος θα τελειώσει όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ μαζί με τους Ευρωπαίους θέσουν υπό έλεγχο τον Πούτιν και τον υποχρεώσουν σε γνήσιες διαπραγματεύσεις οι οποίες θα φέρουν αποτέλεσμα. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν πρέπει να πειστεί να συμφωνήσει σε εκεχειρία», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Αξιολογώντας τα τέσσερα χρόνια πολέμου, έκανε λόγο για «ήττα του επιτιθέμενου», επισημαίνοντας ότι «η Ρωσία αγωνίζεται για να μας καταστρέψει ως ανεξάρτητο κράτος, αλλά δεν της το έχουμε επιτρέψει». Απέρριψε επίσης το αφήγημα ότι η Ουκρανία χάνει τον πόλεμο, χαρακτηρίζοντάς το «ρωσικό αφήγημα».

Ως παραδείγματα ανθεκτικότητας και στρατιωτικής αποτελεσματικότητας ανέφερε την ανακατάληψη 300 τετραγωνικών χιλιομέτρων νοτίως της Ζαπορίζια, καθώς και τον επικείμενο αποκλεισμό του ρωσικού στρατού από το δορυφορικό σύστημα Starlink.

«Έχω ένα απλό μήνυμα για τον Πούτιν: Είμαι έτοιμος»

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ανοιχτός σε συνομιλίες για τις εδαφικές διεκδικήσεις της Ρωσίας, η οποία ζητεί από το Κίεβο να αποσυρθεί από περιοχές του Ντονμπάς που βρίσκονται υπό ουκρανικό έλεγχο.

«Τα εδαφικά ζητήματα μπορούν να αποφασιστούν οριστικά μόνο μεταξύ αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων», σημείωσε και πρόσθεσε: «Έχω ένα απλό μήνυμα για τον Πούτιν: Είμαι έτοιμος για μια συνάντηση. Πρέπει να τερματίσουμε τον πόλεμο».

Κριτική σε Όρμπαν και Ευρωπαϊκή Ένωση

Στην ίδια συνέντευξη, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι άσκησε ευθεία κριτική στον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν, προειδοποιώντας ότι «εάν μπλοκάρει τη βοήθεια των 90 δισεκατομμυρίων, τότε θα τοποθετηθεί στο ίδιο επίπεδο με τον Πούτιν και τον Λουκασένκο».

Παράλληλα, επέκρινε συνολικά την Ευρωπαϊκή Ένωση για τις καθυστερήσεις στην έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία. «Είναι καιρός να προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο. Το γεγονός ότι αυτό δεν έχει συμβεί ακόμη είναι άδικο», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι η Ουκρανία υλοποιεί μεταρρυθμίσεις εν μέσω πολέμου.

«Επιτυγχάνουμε περισσότερα σε καιρό πολέμου από ό,τι πολλές υποψήφιες χώρες σε καιρό ειρήνης», πρόσθεσε, ζητώντας μια συγκεκριμένη ημερομηνία ένταξης, διευκρινίζοντας πάντως ότι δεν επιμένει πλέον στο 2027.

Επαίνους για τη Γερμανία και αίτημα για ρόλο μετά τον πόλεμο

Αντίθετα, για τη Γερμανία επιφύλαξε μόνο θετικά σχόλια. «Είμαι ευγνώμων που η Γερμανία ανέλαβε ηγετικό ρόλο στην Ευρώπη για τη στήριξη της Ουκρανίας. Η Γερμανία είναι πλέον ο μεγαλύτερος πάροχος οικονομικής βοήθειας συνολικά, ακολουθούμενη από τη Νορβηγία», δήλωσε.

Εξέφρασε μάλιστα την επιθυμία η Γερμανία να διαδραματίσει ενεργότερο ρόλο και μετά το τέλος του πολέμου, ακόμη και με συμμετοχή σε ειρηνευτική αποστολή, όπως έχουν ήδη δηλώσει ότι θα πράξουν η Γαλλία και η Βρετανία. «Φυσικά, θα θέλαμε η Γερμανία να ενταχθεί σε αυτές τις χώρες. Αλλά αυτή είναι αποκλειστικά ανεξάρτητη απόφαση της Γερμανίας», κατέληξε.