ΗΠΑ:-Κυρώσεις-σε-Ρωσία-και-ΗΑΕ,-αφορούν-άτομα-και-οντότητες-που-σχετίζονται-με-τον-κυβερνοχώρο

Οι ΗΠΑ επέβαλαν την Τρίτη κυρώσεις κατά της Ρωσίας και του κυβερνοχώρου εναντίον τεσσάρων ατόμων και τριών οντοτήτων, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων με έδρα τη Ρωσία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών.

Οι οντότητες και τα άτομα στοχοποιήθηκαν «για την απόκτηση και διανομή κυβερνοεργαλείων επιβλαβών για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ», ανέφερε το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών σε ανακοίνωσή του.

Σε αντίστοιχη κίνηση, το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ δήλωσε ότι ένα από τα άτομα και οι δύο από τις οντότητες που έχουν πληγεί από κυρώσεις έχουν επίσης χαρακτηριστεί βάσει του «Νόμου περί Προστασίας της Αμερικανικής Πνευματικής Ιδιοκτησίας (PAIPA) σε σχέση με την κλοπή εμπορικών μυστικών από πολίτες των ΗΠΑ».

Οι κυρώσεις σχετίζονται με έρευνα των ΗΠΑ σε βάρος ενός πρώην στελέχους κυβερνητικού εργολάβου για πώληση εμπορικών μυστικών σε έναν αγοραστή στη Ρωσία – μία από τις οντότητες που έχουν πληγεί από κυρώσεις – για 1,3 εκατομμύρια δολάρια.

Με πληροφορίες από Reuters