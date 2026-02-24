Η Ρωσία εξάγει περισσότερο πετρέλαιο από ό,τι πριν από τον πόλεμο, αλλά τα έσοδά της έχουν μειωθεί. Παρά τις δυτικές κυρώσεις, οι εξαγωγές πετρελαίου της Ρωσίας συνεχίζουν να αυξάνονται – ακόμη πιο έντονα από ό,τι πριν από τον πόλεμο.

Ο όγκος των εξαγωγών ρωσικού πετρελαίου Urals το 2025 ήταν περίπου 6% μεγαλύτερος από ό,τι το 2021, όπως αναφέρει το φινλανδικό think tank Centre for Energy and Clean Air Research (Crea).

Η μελέτη διαπίστωσε ότι το 93% του ρωσικού πετρελαίου πηγαίνει στην Κίνα, την Ινδία και την Τουρκία.

Ωστόσο, τα έσοδα της Μόσχας από αυτές τις εξαγωγές μειώθηκαν κατά 18% -περίπου σε 85,5 δισεκατομμύρια ευρώ-όπως αναφέρει το φινλανδικό think tank.

«Έχουμε δει μια σημαντική μείωση των εσόδων από τις ρωσικές εξαγωγές ορυκτών καυσίμων, η οποία οφείλεται στα νέα μέτρα και στην αυστηρότερη εφαρμογή των κυρώσεων», δήλωσε ο Ισαάκ Λέβι, αναλυτής του ινστιτούτου Crea. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ρωσία μπορεί να διαθέτει ολοένα και περισσότερο πετρέλαιό , αλλά μόνο σε μειωμένες τιμές. Ωστόσο, «εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά κενά και τομείς που δεν έχουν αντιμετωπιστεί από τις χώρες που επέβαλαν κυρώσεις», προσθέτει.

Το φινλανδικό think tank κάλεσε επίσης την Ουγγαρία και τη Σλοβακία να σταματήσουν τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου. Και οι δύο χώρες εξαιρούνται από την απαγόρευση εισαγωγής πετρελαίου αγωγών της ΕΕ από τη Ρωσία και αύξησαν τον όγκο των εισαγωγών τους κατά 11% τους πρώτους δέκα μήνες του περασμένου έτους σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2024.

Ο σκιώδης ρωσικός στόλος

Εκτός από τους αγωγούς, η Ρωσία εξάγει το πετρέλαιό της κυρίως χρησιμοποιώντας τον λεγόμενο σκιώδη στόλο της: έναν άγνωστο αριθμό από μη καταχωρημένα, δεξαμενόπλοια. Η Crea αλλά και οικολογικές οργανώσεις,προειδοποιούν για τεράστιους περιβαλλοντικούς κινδύνους, επειδή αυτά τα δεξαμενόπλοια είναι συχνά, πολύ παλιά.