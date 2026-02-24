Η-qnr-αναλαμβάνει-στρατηγικό-έργο-ενίσχυσης-Κυβερνοασφάλειας-του-ΕΟΔΥ

Η συνολική συμβατική αξία ανέρχεται σε €1.199.750,00 (πλέον ΦΠΑ), με δικαίωμα προαίρεσης που μπορεί να αυξήσει το ποσό έως και €1.799.625,00 (πλέον ΦΠΑ).

Σύμβαση με τον ΕΟΔΥ, κατόπιν δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την ανάπτυξη και υλοποίηση του έργου «Υποδομές Φυσικής Ασφάλειας και Ασφάλειας Πληροφοριών και Επιχειρησιακής Συνέχειας» υπέγραψε η Quality & Reliability A.E. (QnR).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, πρόκειται για ένα έργο υψηλής προστιθέμενης αξίας για τον Όμιλο QnR στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης, επιβεβαιώνει τη στρατηγική τοποθέτηση του Ομίλου QnR σε έργα υψηλής κρισιμότητας για το Δημόσιο Τομέα, ενισχύοντας τον ρόλο του Ομίλου ως τεχνολογικού εταίρου ενισχύοντας τη θέση του σε έργα εθνικής ανθεκτικότητας, διαχείρισης κινδύνου και προστασίας κρίσιμων υποδομών.

Όπως αναφέρεται, συγκεκριμένα, το έργο αφορά στη συνολική ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της κυβερνοασφάλειας ενός κρίσιμου οργανισμού Δημόσιας Υγείας, θωρακίζοντας τις πληροφοριακές υποδομές, τις επιχειρησιακές διαδικασίες και τις φυσικές εγκαταστάσεις του Οργανισμού.

Η συνολική συμβατική αξία ανέρχεται σε €1.199.750,00 (πλέον ΦΠΑ), με δικαίωμα προαίρεσης που μπορεί να αυξήσει το ποσό έως και €1.799.625,00 (πλέον ΦΠΑ).

Το έργο εντάσσεται στο πρόγραμμα πρόληψης Δημόσιας Υγείας «ΣΠΥΡΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGenerationEU, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Η συμβατική διάρκεια υλοποίησης ανέρχεται σε πεντέμισι (5,5) μήνες.

Αντικείμενο και Στρατηγική Σημασία του Έργου

Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού καθώς και την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για:

Αναβάθμιση υποδομής υλικού και λογισμικού

Ανάπτυξη τεχνογνωσίας στον τομέα της κυβερνοασφάλειας

Διαχείριση και αντιμετώπιση κινδύνων ασφάλειας πληροφοριών συστημάτων και εφαρμογών

Διεξαγωγή τεχνικών ελέγχων ασφαλείας

Αναθεώρηση σε υπάρχουσες διαδικασίες ασφάλειας πληροφοριών συστημάτων και εφαρμογών, οργάνωση ασκήσεων και δοκιμών

Προμήθεια και εγκατάσταση εξειδικευμένου εξοπλισμού και λογισμικού για την ασφάλεια πληροφοριών

«Το έργο θα υλοποιηθεί σε πέντε (5) διακριτές φάσεις, διασφαλίζοντας τη συστηματική κάλυψη των απαιτήσεων τόσο της λογικής όσο και της φυσικής ασφάλειας του Οργανισμού. Η QnR συνεχίζει να ενισχύει το αποτύπωμά της σε έργα στρατηγικής σημασίας για τον Δημόσιο Τομέα» καταλήγει.