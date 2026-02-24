Η-warner-bros-εξετάζει-αναθεωρημένη-προσφορά-από-την-paramount

Η Warner Bros Discovery δήλωσε την Τρίτη ότι εξετάζει μια νέα προσφορά από την Paramount Skydance χωρίς να αποκαλύψει την αξία της συμφωνίας, καθώς ο ιδιοκτήτης του CBS καταβάλλει μια ύστατη προσπάθεια να εμποδίσει το Netflix να αγοράσει το πολυπόθητο στούντιο του Χόλιγουντ.

Η τελευταία προσφορά είναι υψηλότερη από την προηγούμενη της Paramount ύψους 30 δολαρίων ανά μετοχή σε μετρητά, ή 108,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων συμπεριλαμβανομένου του χρέους, για ολόκληρη την Warner Bros, δήλωσε στο Reuters τη Δευτέρα μια πηγή που γνωρίζει το θέμα.

Η προσφορά έλαβε χώρα μετά από μια εβδομάδα συνομιλιών μεταξύ των εταιρειών για την αντιμετώπιση ανησυχιών που ώθησαν την μητρική εταιρεία του HBO να απορρίψει προηγούμενες προσφορές της Paramount υπέρ της συμφωνίας της Netflix ύψους 27,75 δολαρίων ανά μετοχή, ή 82,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, για το στούντιο και τα περιουσιακά της στοιχεία streaming.

«Η συμφωνία συγχώνευσης του Netflix παραμένει σε ισχύ και το Διοικητικό Συμβούλιο συνεχίζει να συστήνει υπέρ της συναλλαγής με το Netflix», ανέφερε η Warner Bros σε ανακοίνωσή της.

Το Netflix και η Paramount δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχολιασμό. Οι μετοχές των τριών εταιρειών σημείωσαν άνοδο μεταξύ 0,4% και 0,8% στις προσυνεδριακές συναλλαγές.

Εάν η Warner Bros αποφασίσει ότι η νέα προσφορά της Paramount είναι ανώτερη από τη συμφωνία με το Netflix, η πρωτοπόρος του streaming θα έχει τέσσερις ημέρες για να απαντήσει, σύμφωνα με τη συμφωνία που ανακοινώθηκε τον Δεκέμβριο.

Κάθε συμφωνία θα αναδιαμορφώσει τη δομή εξουσίας του Χόλιγουντ, δίνοντας στον υποψήφιο τα πιο περιζήτητα στούντιο της βιομηχανίας και μια εκτεταμένη βιβλιοθήκη περιεχομένου, καθώς και μεγάλα franchise όπως το “Game of Thrones”, το “Harry Potter” και τα DC Comics.

Το Netflix διαθέτει άφθονα μετρητά και θα μπορούσε να αυξήσει την προσφορά του για τον ιδιοκτήτη του HBO Max. Η εταιρεία έχει υποστηρίξει ότι η συμφωνία της προσφέρει καλύτερη αξία στους επενδυτές, εν μέρει λόγω της απόσχισης των περιουσιακών στοιχείων της καλωδιακής τηλεόρασης της Warner Bros πριν από την εξαγορά.

Η Paramount, η οποία έχει προσφέρει προσφορά να αγοράσει ολόκληρη την Warner Bros, συμπεριλαμβανομένων των τηλεοπτικών περιουσιακών στοιχείων, πιστεύει ότι τα περιουσιακά στοιχεία της καλωδιακής τηλεόρασης είναι σχεδόν άχρηστα.

Ο ιδιοκτήτης του CBS, με επικεφαλής τον διευθύνοντα σύμβουλο Ντέβιντ Έλισον, πιστεύει ότι έχει μια πιο ξεκάθαρη πορεία προς την έγκριση των ρυθμιστικών αρχών των ΗΠΑ για μια συμφωνία με την Warner Bros, λόγω των στενών δεσμών της με την κυβέρνηση Τραμπ.

Για να καθησυχάσει τους επενδυτές, έχει προσφερθεί να καλύψει το τέλος των 2,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων που θα όφειλε η Warner Bros στο Netflix εάν η συμφωνία αυτή ακυρωθεί και να πληρώσει περίπου 650 εκατομμύρια δολάρια περισσότερα σε μετρητά για κάθε τρίμηνο που η συμφωνία δεν κλείνει μετά από αυτό το έτος.

Πίεση από την Ancora Capital

Οι ανανεωμένες συνομιλίες της Warner Bros με την Paramount έρχονται μετά από πιέσεις από την Ancora Capital, αφότου ο ακτιβιστής επενδυτής δημιούργησε ένα μερίδιο περίπου 200 εκατομμυρίων δολαρίων στην ιδιοκτήτρια εταιρεία του HBO και κατηγόρησε την εταιρεία ότι δεν συνεργάστηκε επαρκώς με την Paramount.

Ο επενδυτής επέκρινε το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros επειδή συμφώνησε σε μια κατώτερη συμφωνία και στοιχημάτισε σε μια αβέβαιη απόσχιση. Σχεδιάζει να ψηφίσει κατά της συμφωνίας με το Netflix εάν η Warner Bros αρνηθεί να επανέλθει στις συζητήσεις με την Paramount.

Οι αναλυτές της MoffettNathanson έχουν δηλώσει ότι μια προσφορά της τάξης των 34 δολαρίων ανά μετοχή από την Paramount θα τερματίσει τον πόλεμο των προσφορών και θα «αποφύγει περαιτέρω συζήτηση για την αξία της Discovery Global».

Η Discovery Global θα μπορούσε να αποφέρει μεταξύ 1,33 και 6,86 δολαρίων ανά μετοχή, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Warner Bros.

Οι μέτοχοι της Warner Bros δήλωσαν νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι θα διεξαγάγουν ψηφοφορία για τη συμφωνία με το Netflix στις 20 Μαρτίου.

- Reuters