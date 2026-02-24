Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Tuesday, February 24
    ΚΚΕ-για-Καισαριανή:-«Στον-θάνατο-ατρόμητοι,-με-βλέμμα-καθαρό,-Αυτά-τα-ντοκουμέντα-ανήκουν-στον-λαό!»
    ΚΚΕ για Καισαριανή: «Στον θάνατο ατρόμητοι, με βλέμμα καθαρό, Αυτά τα ντοκουμέντα ανήκουν στον λαό!»

    ΚΚΕ για Καισαριανή: «Στον θάνατο ατρόμητοι, με βλέμμα καθαρό, Αυτά τα ντοκουμέντα ανήκουν στον λαό!»

    Πολιτική 1 Min Read

    «Πυροβολούν το παρελθόν για να χτυπήσουν το μέλλον» σημειώνει το ΚΚΕ, και κάνει λόγο για «οργή» – Ο Περισσός τονίζει ότι «Το μέλλον μας είναι ο Σοσιαλισμός!»

    Keep Reading