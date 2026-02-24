Κλασικό “TACO” – Πώς αντέδρασαν οι στην τελευταία ανακοίνωση του Τραμπ για τους δασμούς

Αρχικά ο ανακοίνωσε σχέδια για την επιβολή δασμού 10% στις παγκόσμιες εισαγωγές, προτού πει ότι το ποσοστό θα αυξηθεί «στο απολύτως επιτρεπόμενο, και νομικά αποδεκτό, επίπεδο του 15%». Ο Αμερικανός πρόεδρος στηρίχθηκε στο άρθρο 122 του νόμου περί εμπορίου του 1974 που εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο να εφαρμόζει δασμούς έως 15% για διάστημα έως 150 ημερών.

Η ανακοίνωση ήρθε αφού το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ακύρωσε τους δασμούς που επιβλήθηκαν την «ημέρα απελευθέρωσης», και αποτέλεσαν πηγή μεγάλης μεταβλητότητας στην αγορά όταν παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά από τον Λευκό Οίκο τον περασμένο Απρίλιο.

Από τις πρώτες του αντιδράσεις, με ανάρτησή του στο Truth Social ανέφερε πως όποια χώρα θέλει να «παίξει παιχνίδια» με την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου «θα αντιμετωπιστεί με πολύ υψηλότερο δασμό».

Τελικά οι νέοι δασμοί τέθηκαν σε ισχύ την Τρίτη με 10%.

Όπως ανέφερε η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων οι προσωρινοί δασμοί του Τμήματος 122 σημαίνουν «έναν πρόσθετο δασμό 10% κατ’ αξίαν στα εισαγόμενα είδη κάθε χώρας για περίοδο 150 ημερών, εκτός εάν εξαιρούνται ρητά».

«Υπάρχουν σημαντικότερα προβλήματα»

Σε όλα αυτά, οι επενδυτές φαίνεται να αδιαφορούν με έναν αναλυτή να λέει στο CNBC ότι υπάρχουν « σημαντικότερα προβλήματα ».

Στην Ευρώπη, οι αγορές μετοχών ήταν συγκρατημένες, με τον πανευρωπαϊκό δείκτη Stoxx 600 να σημειώνει άνοδο αφού αρχικά σημείωσε απώλειες στο άνοιγμα. Τα χρηματιστήρια αντέδρασαν μεν αρνητικά τη Δευτέρα, αλλά οι κινήσεις απείχαν πολύ από το μεγάλο sell-off μετά τις ανακοινώσεις του Απριλίου.

«Ο κόσμος έχει συνηθίσει»

«Νομίζω ότι ο κόσμος έχει πλέον συνηθίσει τις μικρές εκρήξεις του», δήλωσε ο Πολ Σκίνερ, διευθυντής επενδύσεων στο γραφείο της Wellington Management (από τις μεγαλύτερες και παλαιότερες ανεξάρτητες εταιρείες διαχείρισης επενδύσεων στον κόσμο) στο Λονδίνο, σε τηλεφωνική επικοινωνία με το CNBC, τονίζοντας ότι η αγορά αντιμετώπισε την απόφασή του ως ένα παράδειγμα του είδους “TACO” ή «Trump Always Chickens Out».

Η φράση αναφέρεται στο ιστορικό του Αμερικανού προέδρου που απειλεί με φόρους, μόνο για να τους χαλαρώσει, να τους καθυστερήσει ή να τους ακυρώσει.

Δεδομένου ότι ο Τραμπ υποχώρησε από τις ανακοινώσεις του για την «ημέρα απελευθέρωσης», οι αγορές ανταποκρίθηκαν πιο συγκρατημένα στις μεταγενέστερες ανακοινώσεις της εμπορικής πολιτικής των ΗΠΑ.

Βλέπει μείωση των δασμών στο 9 % μέχρι το τέλος του έτους

Η Wellington έχει από καιρό την άποψη ότι οι δασμοί των ΗΠΑ θα διολισθήσουν χαμηλότερα με την πάροδο του χρόνου.Ο παγκόσμιος διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων βλέπει το γενικό ποσοστό δασμών να μειώνεται σε περίπου 9% μέχρι το τέλος του έτους.

«Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι που να κινητοποιεί πραγματικά την αγορά σε αυτό που συνέβη … δεν υπάρχουν εκπλήξεις», δήλωσε ο Σκίνερ και πρόσθεσε ότι οι εντάσεις σχετικά με το Ιράν τραβούν περισσότερη προσοχή

Οι μετοχές στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού δεν είχαν επίσης κατεύθυνση την Τρίτη, καθώς οι επενδυτές χώνευαν τους δασμούς.

Mε άνοδο έκλεισαν και οι τρεις βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες στη σημερινή συνεδρίαση της Wall Street.

Ο Tόνι Μίντοους, επικεφαλής επενδύσεων στην BRI Wealth Management με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, σημείωσε ότι οι δασμοί του Τραμπ «αποφέρουν περισσότερα δασμολογικά έσοδα στις ΗΠΑ, αλλά αυτό είναι τελικά ένας φόρος για τον Αμερικανό καταναλωτή που ροκανίζει την ανάπτυξη και αυξάνει τον πληθωρισμό».

Ο Μίντοους δήλωσε επίσης στο CNBC ότι οι επενδυτές έχουν «μεγαλύτερα ζητήματα να αντιμετωπίσουν», όπως η τεχνητή νοημοσύνη.

