Κυρώσεις-της-Κίνας-σε-40-ιαπωνικές-εταιρείες-για-την-«επαναστρατιωτικοποίηση»-του-Τόκιο

Η κυβέρνηση της Κίνας ανακοίνωσε την επιβολή μέτρων κατά 40 ιαπωνικών εταιρειών και οντοτήτων, κυρίως συνδεόμενων με την άμυνα, σε μια κίνηση που, όπως τονίζει, αποσκοπεί στην αντίδραση απέναντι στην «επαναστρατιωτικοποίηση» της Ιαπωνίας. Η απόφαση σηματοδοτεί περαιτέρω κλιμάκωση στις σχέσεις των δύο οικονομικών γιγάντων της Ασίας.

Οι διμερείς σχέσεις βρίσκονται σε τροχιά επιδείνωσης από τον Νοέμβριο του 2025, όταν η εθνικίστρια πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι διεμήνυσε ότι το Τόκιο θα μπορούσε να επέμβει στρατιωτικά σε περίπτωση επίθεσης της Κίνας εναντίον της Ταϊβάν, την οποία το Πεκίνο θεωρεί κινεζική επαρχία.

Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν την έντονη αντίδραση της κινεζικής κυβέρνησης, η οποία απάντησε καλώντας τους πολίτες της να αποφεύγουν τα ταξίδια στην Ιαπωνία και αυστηροποιώντας τους περιορισμούς στο διμερές εμπόριο.

Απαγόρευση εξαγωγών σε 20 εταιρείες

Σε αυτό το πλαίσιο, το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου ανακοίνωσε την απαγόρευση, με ορισμένες εξαιρέσεις, των εξαγωγών αγαθών ή τεχνολογιών διπλής χρήσης —δηλαδή με πολιτική ή στρατιωτική εφαρμογή— προς 20 ιαπωνικές εταιρείες και οντότητες.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, στον κατάλογο ελέγχου εξαγωγών εγγράφηκαν 20 ιαπωνικές οντότητες, μεταξύ των οποίων η Mitsubishi Heavy Industries Shipbuilding Co., οι οποίες, σύμφωνα με το Πεκίνο, συμμετέχουν στην ενίσχυση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Ιαπωνίας.

«Για την προάσπιση της εθνικής ασφάλειας και των εθνικών συμφερόντων, και για να τηρήσουμε τις διεθνείς υποχρεώσεις μας όσον αφορά τη μη διάδοση, αποφασίστηκε η ένταξή τους στον κατάλογο ελέγχου των εξαγωγών», επισημαίνεται.

«Κατάλογος παρακολούθησης» για άλλες 20 οντότητες

Παράλληλα, άλλες 20 ιαπωνικές εταιρείες και οντότητες εντάχθηκαν σε «κατάλογο παρακολούθησης», που επιβάλλει πολύ αυστηρότερους ελέγχους στις εξαγωγές αγαθών διπλής χρήσης.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η Subaru Corporation και η Fuji Aerospace Technology Co. Ltd.

Εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εμπορίου τόνισε σε χωριστή ανακοίνωση ότι τα μέτρα έχουν στόχο να εναντιωθούν στις προσπάθειες «επαναστρατιωτικοποίησης» και στις πυρηνικές φιλοδοξίες της Ιαπωνίας, χαρακτηρίζοντάς τα «θεμιτά, λογικά και νόμιμα».

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι τα μέτρα αφορούν αποκλειστικά αγαθά και τεχνολογίες διπλής χρήσης και δεν πλήττουν τις «φυσιολογικές οικονομικές και εμπορικές ανταλλαγές» μεταξύ Κίνας και Ιαπωνίας. «Οι ιαπωνικές οντότητες που επιδεικνύουν καλή πίστη και τηρούν τους νόμους δεν έχουν απολύτως κανέναν λόγο να ανησυχούν», διαβεβαίωσε.