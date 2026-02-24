Μεικτές-τάσεις-στην-Ασία-εν-μέσω-των-νέων-δασμών-Τραμπ

Οι αγορές Ασίας-Ειρηνικού κινήθηκαν μεικτά την Τρίτη (24/2), καθώς οι επενδυτές στάθμιζαν τις ανανεωμένες απειλές για δασμούς από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και τις ανησυχίες ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να ανατρέψει τον κλάδο των εταιρειών λογισμικού.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, Δευτέρα (23/2) ο Τραμπ ανήρτησε στο Truth Social ότι οποιαδήποτε χώρα θελήσει να «παίξει παιχνίδια» με την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου «θα βρεθεί αντιμέτωπη με πολύ υψηλότερο δασμό».

Τα σχόλια ακολούθησαν την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου την Παρασκευή να ακυρώσει δασμούς που είχαν επιβληθεί βάσει του Νόμου περί Διεθνών Έκτακτων Οικονομικών Εξουσιών (International Emergency Economic Powers Act). Σε απάντηση, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα επιβάλει παγκόσμιο δασμό 15% βάσει του Άρθρου 122 του Εμπορικού Νόμου του 1974.

«Αναμένουμε περιορισμένες αλλαγές στις συμφωνίες που βρίσκονται ήδη σε ισχύ και επίσης εκτιμούμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα χρησιμοποιήσει αυτά τα μέσα για να ενισχύσει τη διαπραγματευτική του θέση έναντι των χωρών με τις οποίες διεξάγονται διαπραγματεύσεις», δήλωσε η Lorraine Tan, διευθύντρια έρευνας μετοχών της Morningstar, προσθέτοντας ότι αναμένει οι αντιδράσεις των αγορών να παραμείνουν συγκρατημένες.

Οι επενδυτές στην Ασία αξιολόγησαν επίσης την απόφαση της Κίνας για το βασικό επιτόκιο δανεισμού. Η κεντρική τράπεζα της Κίνας διατήρησε την Τρίτη αμετάβλητα τα βασικά επιτόκια δανεισμού στο 3% για το μονοετές LPR και στο 3,5% για το πενταετές LPR.

Σημειώνεται ότι το μονοετές LPR αποτελεί σημείο αναφοράς για νέα εμπορικά δάνεια, ενώ το πενταετές LPR καθοδηγεί τα δάνεια ακινήτων.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, οι αγορές στην ηπειρωτική Κίνα κατέγραψαν άνοδο 1,06%, καθώς οι συναλλαγές επανεκκίνησαν μετά την αργία για το Σεληνιακό Νέο Έτος.

Από την άλλη πλευρά, ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε κατά 1,93% στις 26,559.50 μονάδες, υπό την πίεση των μετοχών του κλάδου υγείας. Η Pop Mart, κατασκευάστρια της Labubu, ήταν η μεγαλύτερη χαμένη στον δείκτη, σημειώνοντας πτώση 5%, μετά την κυκλοφορία νέας σειράς παιχνιδιών τη Δευτέρα.

Αντίθετα, ο Kospi της Νότιας Κορέας ενισχύθηκε κατά 2,11%, κλείνοντας στις 5.969,64 μονάδες. Ο δείκτης κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση, ενισχυμένος από ράλι στον κλάδο των ημιαγωγών, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq πρόσθεσε 1,13% και έκλεισε στις 1.165 μονάδες.

Ο δείκτης Taiwan Weighted ακολούθησε επίσης το ράλι των ημιαγωγών, ηγούμενος των ασιατικών αγορών με άνοδο 2,75% σε ιστορικό υψηλό 34.700,82 μονάδων. Ο κολοσσός των ημιαγωγών Taiwan Semiconductor Manufacturing Company σημείωσε άνοδο άνω του 3,42%.

Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 ενισχύθηκε κατά 0,87% στις 57.321,09 μονάδες, ενώ ο Topix κατέγραψε άνοδο 0,2% κλείνοντας στις 3.815,98 μονάδες.

Τέλος, ο αυστραλιανός S&P/ASX 200 απώλεσε τα αρχικά του κέρδη, υποχωρώντας οριακά στις 9.022,3 μονάδες.