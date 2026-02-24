Μερτς: Νέα εμπορική σχέση με την Κίνα – Βάση ο «δίκαιος ανταγωνσιμός»

Η Γερμανία επιδιώκει μια εμπορική σχέση με την Κίνα που θα είναι ανοιχτή και θα βασίζεται σε «δίκαιο» ανταγωνισμό, δήλωσε την Τρίτη ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, λίγο πριν αναχωρήσει για επίσκεψη στο Πεκίνο.

«Ο ανταγωνισμός είναι υγιής, αρκεί να παραμένει δίκαιος», ανέφερε, σε μια περίοδο κατά την οποία στην Ευρώπη πληθαίνουν οι διαμαρτυρίες για τις εμπορικές πρακτικές της Κίνας και τους περιορισμούς που επιβάλλει το Πεκίνο στις εξαγωγές κρίσιμων ορυκτών. «Θέλουμε μια εταιρική σχέση με την Κίνα που να είναι ισορροπημένη, αξιόπιστη, ρυθμισμένη και δίκαιη», πρόσθεσε.

Ο Γερμανός καγκελάριος αναφέρθηκε και στον πόλεμο στην Ουκρανία, σημειώνοντας ότι η Κίνα έχει μια «σημαντική ευκαιρία» να ασκήσει επιρροή στη Ρωσία. «Πρέπει να συνεργαστούμε για να επιλύσουμε τις μεγάλες κρίσεις και τους πολέμους της εποχής μας, συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών μας να τερματίσουμε επιτέλους τον τετραετή πόλεμο επιθετικότητας της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας», δήλωσε.

«Η Κίνα έχει εδώ μια σημαντική δυνατότητα επιρροής… Το Πεκίνο διαθέτει φωνή που θα ακουστεί, ακόμη και στη Μόσχα», κατέληξε ο Μερτς, υπογραμμίζοντας τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η κινεζική ηγεσία στις διεθνείς εξελίξεις.