Μπαταρίες-για-ev,-ηλιακά-πάνελ-και-αντλίες-θερμότητας-στο-«πακέτο»-επιδοτήσεων-400-εκατ.-ευρώ

Επενδύσεις για την παραγωγή εξαρτημάτων ή τελικών προϊόντων όπως μπαταρίες για ηλεκτρικά οχήματα, ηλιακά πάνελ, ανεμογεννήτριες, αντλίες θερμότητας, συστήματα παραγωγής πράσινου υδρογόνου, τεχνολογίες δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα θα ενισχυθούν με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων και φορολογικών κινήτρων από το πακέτο με τα 400 εκατ. ευρώ για την στήριξη της ελληνικής βιομηχανίας στην «καθαρή» τεχνολογία που ενέκρινε η Κομισιόν.

Η στήριξη αυτή καλύπτει την παραγωγή ή και ανάκτηση – μέσω κυκλικής οικονομίας – κρίσιμων πρώτων υλών που είναι απαραίτητες για την κατασκευή των παραπάνω τεχνολογιών, μειώνοντας την εξάρτηση της Ελλάδας και της Ευρώπης από εισαγωγές εκτός ΕΕ. Το καθεστώς θα αφορά επιχειρήσεις σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια και οι ενισχύσεις είναι δυνατόν να χορηγηθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2030.

Υπενθυμίζεται πως μετά από πολύμηνη συντονισμένη προσπάθεια του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων, σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ελληνικό καθεστώς κρατικών ενισχύσεων ύψους 400 εκατ. ευρώ για τη στήριξη στρατηγικών επενδύσεων που προσθέτουν παραγωγική ικανότητα στον τομέα της καθαρής τεχνολογίας.

Το νέο καθεστώς, το οποίο εγκρίθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων της συμφωνίας για καθαρή βιομηχανία (CISAF), δίνει πλέον στη χώρα μας τη δυνατότητα να ενισχύσει στρατηγικές επενδύσεις σε τομείς όπως οι κρίσιμες πρώτες ύλες και η μεταλλευτική βιομηχανία, που μέχρι σήμερα είχαν αυστηρούς περιορισμούς, αρκεί οι επενδύσεις τους να βοηθούν στους στόχους της πράσινης μετάβασης.

Με αφορμή την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος δήλωσε: «Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποτελεί μια σημαντική επιτυχία για την πατρίδα μας. Διαμορφώσαμε ένα σύγχρονο πλαίσιο που επιτρέπει στην Ελλάδα να παρέχει οικονομική ενίσχυση σε βιομηχανίες για να προχωρήσουν σε νέες επενδύσεις που συμβάλλουν ενεργά στην «πράσινη» μετάβαση, ενισχύουν την παραγωγική βάση της χώρας και δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας. Η στήριξη της βιομηχανίας και η επιτάχυνση της μετάβασης προς μια οικονομία μηδενικών καθαρών εκπομπών δεν είναι αντικρουόμενοι στόχοι, αλλά αναπόσπαστα στοιχεία της εθνικής στρατηγικής για μια πιο ισχυρή, πιο ανταγωνιστική και πιο παραγωγική Ελλάδα».

Ακολούθως, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, δήλωσε: «Η έγκριση κρατικών ενισχύσεων ύψους 400 εκατ. ευρώ για καθαρές τεχνολογίες αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα για τη σύνδεση της ενεργειακής μετάβασης με τη βιομηχανική πολιτική της χώρας. Η βιώσιμη μετάβαση δεν αφορά μόνο στην παραγωγή καθαρής ενέργειας, αλλά και την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγικής βάσης σε επίπεδο τεχνολογιών που την υποστηρίζουν – από τις μπαταρίες και τις αντλίες θερμότητας έως το υδρογόνο και τις τεχνολογίες δέσμευσης άνθρακα. Με το νέο πλαίσιο, ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιομηχανίας, μειώνεται η εξάρτηση από εισαγόμενες κρίσιμες πρώτες ύλες, δημιουργούνται νέες, ποιοτικές θέσεις εργασίας και σταθερές προϋποθέσεις για επενδύσεις με μακροπρόθεσμο ορίζοντα και χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Βιομηχανική ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος προχωρούν μαζί, με σχέδιο και αποτελεσματικότητα».