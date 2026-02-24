Μeta – AMD: Deal 100 δισ. δολαρίων στην κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης

Σε συμφωνία ύψους 100 δισ. δολαρίων προχωρούν Meta και AMD, ενισχύοντας την προσπάθεια της δεύτερης να αμφισβητήσει την κυριαρχία της Nvidia στην αγορά των ημιαγωγών που τροφοδοτούν την τεχνητή νοημοσύνη.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Meta θα αγοράσει υπολογιστική ισχύ 6 GW από την AMD μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, με κθε γιγαβάτ υπολογιστικής ισχύος να σημαίνει έσοδα αρκετών δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων στην AMD.

Επίσης, στο πλαίσιο της συμφωνίας, η AMD θα δώσει στην Meta δικαιώματα αγοράς 160 εκατ. μετοχών της εταιρείας, αριθμός που αντιστοιχεί στο 10% του μετοχικού της κεφαλαίου, με τιμή πώλησης τα 0,01 δολάρια το καθένα, εφόσον προϋπάρξουν συγκεκριμένα ορόσημα.

To συγκεκριμένο τμήμα της συμφωνίας θέτει ως προϋπόθεση την άνοδο της μετοχής της AMD, αφού το τελευταίο πακέτο μετοχών της θα περάσει στην Meta μόνο εφόσον η τιμή της αγγίξει τα 600 δολάρια, (σήμερα βρίσκεται περί τα 196 δολάρια.

Η συμφωνία, σημειώνει η WSJ, εντάσσεται στην βούληση της Meta, μητρικής εταιρίας του Facebook και του Instagram, να προχωρήσει σε εμπροσθοβαρείς επενδύσεις αυξάνοντας την υπολογιστική δυναμικότητά της.

Ο διευθύνων σύμβουλός της Meta, Mαρκ Ζάκερμπεργκ, έχει θέσει την τεχνητή νοημοσύνη ως κορυφαία προτεραιότητα της εταιρείας και έχει δεσμευτεί να αφιερώσει εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια στην ανάπτυξή της.

Τον περασμένο Οκτώβριο, η AMD είχε προχωρήσει σε συμφωνία με την OpenAI με σχεδόν ταυτόσημους όρους.