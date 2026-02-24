Νέα βελτιωμένη προσφορά από Paramount για Warner Bros – Στα «κόκκινα» η μάχη με το Netflix

Την περασμένη εβδομάδα, η WBD ανακοίνωσε ότι θα επαναφέρει την Paramount σε συνομιλίες βάσει επταήμερου waiver από το Netflix.

Βελτιωμένη προσφορά για την εξαγορά της Warner Bros. Discovery, κατέθεσε η Paramount Skydance δίνοντας νέες διαστάσεις στη μακρόχρονη μάχη με το Netflix για ένα από τα πιο εμβληματικά στούντιο του Χόλιγουντ.

«Λάβαμε μια αναθεωρημένη πρόταση της PSKY, την οποία εξετάζουμε σε συνεννόηση με τους οικονομικούς και νομικούς μας συμβούλους», ανέφερε η WBD σε ανακοίνωσή της.

«Θα ενημερώσουμε τους μετόχους μας μετά την αξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συμφωνία συγχώνευσης του Netflix παραμένει σε ισχύ και το ΔΣ συνεχίζει να τάσσεται υπέρ της συναλλαγής με το Netflix» πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το -, η νέα –μη δημοσιοποιημένη– πρόταση υπερβαίνει τα 30 δολάρια ανά μετοχή σε μετρητά, απαντώντας σε βασικές ανησυχίες της Warner Bros. για τη χρηματοδοτική επάρκεια του deal.

Ο κολοσσός των MME είχε συμφωνήσει τον Δεκέμβριο να πουλήσει τα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά του στούντιο, καθώς και τη δραστηριότητα της HBO, στη Netflix έναντι 27,75 δολαρίων ανά μετοχή, με διαχωρισμό των δικτύων όπως τα CNN και TNT.

Η Paramount είχε προηγουμένως ανακοινώσει ότι ο δισεκατομμυριούχος της Oracle, Λάρι Έλισον, θα εγγυηθεί περισσότερα από 40 δισ. δολάρια σε ιδία κεφάλαια που η οικογένειά του και άλλοι επενδυτές προτίθενται να τοποθετήσουν στη συμφωνία.