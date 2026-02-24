Νέα-ai-εργαλεία-από-anthropic:-Οι-10-δυνατότητες-των-plug-ins

Δέκα νέους τρόπους για το πώς οι πελάτες της μπορούν να ενσωματώσουν την τεχνολογία της σε βασικούς τομείς της εργασίας τους, αποκάλυψε η Anthropic

Δέκα νέους τρόπους για το πώς οι πελάτες της μπορούν να ενσωματώσουν την τεχνολογία της σε βασικούς τομείς της εργασίας τους, αποκάλυψε η Anthropic ενώ τα ΑΙ εργαλεία της τις τελευταίες εβδομάδες έχουν πυροδοτήσει sell off των παραδοσιακών εταιρειών λογισμικού.

Η startup με έδρα το Σαν Φρανσίσκο ανέφερε πως τα plug-ins της θα μπορούν πλέον να βοηθήσουν σε εργασίες επενδυτικής τραπεζικής (αναθεώρηση συμφωνιών), εργασίες διαχείρισης πλούτου (ανάλυση χαρτοφυλακίου) και εργασίες που σχετίζονται με ανθρώπινους πόρους. Παράλληλα, άλλα προϊόντα που λανσάρισε η Anthropic περιλαμβάνουν plug-ins για ιδιωτικά κεφάλαια, engineering και design.

Σύμφωνα με το Reuters, τα νέα plug-ins της αναπτύχθηκαν με συνεργάτες, όπως οι LSEG, FactSet, Slack (Salesforce) και DocuSign, ενώ εταιρείες σαν την Thomson Reuters και τη RBC Wealth Management χρησιμοποιούν AI Agents υποστηρίζονται από την Anthropic.

Tαυτόχρονα, με την υποστήριξη της Google (Alphabet) και της Amazon κυκλοφορεί τρόπους για να συνδέσει το Claude AI με ορισμένα κοινά χρησιμοποιούμενα επιχειρηματικά εργαλεία, όπως το Google Calendar και το Gmail.

Η Anthropic επιδιώκει να ξεπεράσει τους ανταγωνιστές στην πώληση αυτόνομων AI υποδομών ενόψει της ευρέως αναμενόμενης δημόσιας προσφοράς της, χωρίς να έχει αποφασίσει την είσοδό της στη Wall Street ενώ αντιμετωπίζει ανταγωνισμό από την ίδια την Google, την OpenAI και την xAI του Έλον Μασκ.

Τον περασμένο μήνα, η κυκλοφορία ενός νόμιμου plugin από την Anthropic πυροδότησε παγκόσμια ξεπούλημα μετοχών λογισμικού και υπηρεσιών αξίας 830 δισ. δολαρίων σε διάστημα έξι ημερών διαπραγμάτευσης.

Ο Σκοτ Γουάιτ, επικεφαλής προϊόντων της Anthropic για επιχειρήσεις, τόνισε ότι ο στόχος ήταν το Claude να προσφέρει καλύτερα αποτελέσματα στους πελάτες, όχι να τους αντικαταστήσει.

«Δεν είναι ένα προϊόν που προσπαθεί να κυριαρχήσει σε κάθε ροή εργασίας. Παρέχουμε υποδομές και πληροφορίες, ώστε οι συνεργάτες ή οι πελάτες μας να μπορούν να συνεισφέρουν τις επιχειρηματικές τους γνώσεις, την εμπειρία τους, τις σχέσεις τους και την αξιοπιστία τους» συμπλήρωσε.