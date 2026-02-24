Οι-«γρίφοι»-των-επόμενων-εκλογών-και-τα-μηνύματα-των-δημοσκοπήσεων

-

Τέσσερα είναι τα βασικά ερωτήματα των επόμενων εκλογών. Κατά πόσο η Νέα Δημοκρατία θα καταφέρει να αγγίξει την αυτοδυναμία στις πρώτες κάλπες και ποια επιλογή θα κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέχεια. Θα ψάξει να βρει κυβερνητικό εταίρο ή θα προσφύγει αμέσως στη λαϊκή ετυμηγορία. Ο τρίτος «γρίφος» αφορά τη δεύτερη θέση με «μνηστήρες» – με βάση τα σημερινά δεδομένα – το ΠΑΣΟΚ, και τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού. Ο τέταρτος άγνωστος «Χ» αφορά τα κόμματα που θα μπουν στη Βουλή τα οποία θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό αν θα επιτευχθεί από τις πρώτες κάλπες η πλειοψηφία των 151 βουλευτών. Η δημοσκόπηση της Marc για το Πρώτο Θέμα δίνει επτακομματική Βουλή με το ΜέΡΑ25 να εμφανίζεται οριακά εκτός (2,8%) και να ακολουθούν Κίνημα Δημοκρατίας (2,5%), Νίκη (2,2%), Νέα Αριστερά (1,4%), Σπαρτιάτες (1,4%), άλλο κόμμα (5,2%).

Η γαλάζια παράταξη στις τελευταίες μετρήσεις δείχνει να παρουσιάζει μια μικρή ανάκαμψη. Τόσο οι αυξήσεις στους μισθούς από τις αλλαγές στη φορολογία στα τέλη Ιανουαρίου όσο και οι πρωτοβουλίες που έχει πάρει η κυβέρνηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, ενδεχομένως και η επίσκεψη του πρωθυπουργού στην Άγκυρα, να έχουν δώσει «πόντους» στην πλειοψηφία. Η Marc αποτύπωσε τη Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου (με πολυπαραγοντική κατανομή αναποφάσιστων) στο 31,4% με το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί στο 13%. Ακολουθούν η Πλεύση Ελευθερίας με 11,5% και η Ελληνική Λύση με 10%. Τα διψήφια ποσοστά που παρουσιάζουν το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Κυριάκου Βελόπουλου δείχνουν πως συμμετέχουν στο «κυνήγι» της δεύτερης θέσης. Μελετώντας, ωστόσο τα ποιοτικά στοιχεία για τη Μαρία Καρυστιανού εξάγεται το συμπέρασμα σε όλες τις μετρήσεις πως διεισδύει σημαντικά στις δυο συγκεκριμένες κοινοβουλευτικές δυνάμεις. Κατά 19,5% στην Ελληνική Λύση και κατά 17,9% στην Πλεύση Ελευθερίας, σύμφωνα με τη Marc. Αυτό το γεγονός τους αφαιρεί δυναμική για τη μάχη της δεύτερης θέσης.

Σύμφωνα με τη Marc «σίγουρα ναι» θα ψήφιζε το κόμμα της πρώην προέδρου του Συλλόγου των Συγγενών των Θυμάτων των Τεμπών το 9,7% των ερωτηθέντων και «μάλλον ναι» το 20,8%. Αντίστοιχα για τον Αλέξη Τσίπρα «σίγουρα ναι» δήλωσε το 8,8% και «μάλλον ναι» το 11,4%». Όσον αφορά για τα κόμματα από τα οποία αντλεί δυνάμεις ο Αλέξης Τσίπρας, σύμφωνα με τη μέτρηση η πρώτη θέση, όπως είναι φυσικό, ανήκει στον ΣΥΡΙΖΑ (59,5%) και η δεύτερη στο ΚΚΕ (11,4%). Ο πρώην πρωθυπουργός ανοίγει το βήμα του με μια ανοιξιάτική «επιδρομή» σε πολλές πόλεις και νησιά, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ο πρώτος σταθμός των επισκέψεών του στο εξωτερικό για την παρουσίαση της «Ιθάκης» θα είναι η Κύπρος.

Στην κοπή τη πίτας του οργανωτικού τομέα της Νέας Δημοκρατίας πριν από μια εβδομάδα ο Κυριάκος Μητσοτάκης ουσιαστικά κήρυξε την έναρξη μιας μακράς προεκλογικής περιόδου που θα διαρκέσει περίπου 15 μήνες. Όλοι οι κομματικοί μηχανισμοί έλαβαν το μήνυμα με αρκετούς να μην αποκλείουν ο πρωθυπουργός να αιφνιδιάσει μετά τη ΔΕΘ του Σεπτεμβρίου και οι εξελίξεις να τρέξουν πιο νωρίς. Η κυβέρνηση θα συνεχίζει να βάζει τα διλήμματα περί σταθερότητας του πολιτικού συστήματος προβάλλοντας τον κατακερματισμό της αντιπολίτευσης και την αδυναμία της κεντροαριστεράς να συνεννοηθεί. Στο Μαξίμου γνωρίζουν πως οι επιθέσεις που θα δεχτούν όλο το επόμενο διάστημα για την ακρίβεια θα είναι σφοδρές, ενώ οι κινήσεις των κομμάτων και η κριτική που συνεχίζουν να ασκούν για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ – με το ΠΑΣΟΚ να ζητεί επαναλειτουργία της Εξεταστικής – θέτει σε συνεχή συναγερμό το επιτελείο στην Ηρώδου Αττικού.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.