Ο-Ντάιμον-της-jp-morgan-βλέπει-ομοιότητες-με-την-χρηματοπιστωτική-κρίση-του-2008

«Δυστυχώς το είδαμε αυτό το 2005, το 2006 και το 2007, σχεδόν το ίδιο πράγμα – η άνοδος της παλίρροιας σήκωνε όλα τα πλοία, όλοι έβγαζαν πολλά χρήματα», ανέφερε ο Ντάιμον.

Ομοιότητες με την περίοδο πριν την χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 όταν η βιασύνη για τη λήψη δανείων κατέληξε καταστροφικά αναγνωρίζει στην τρέχουσα περίοδο, ο Διευθύνων Σύμβουλος της JP Morgan, Τζέιμι Ντάιμον.

«Δυστυχώς το είδαμε αυτό το 2005, το 2006 και το 2007, σχεδόν το ίδιο πράγμα – η άνοδος της παλίρροιας σήκωνε όλα τα πλοία, όλοι έβγαζαν πολλά χρήματα», ανέφερε ο Ντάιμον σε επενδυτές την Δευτέρα, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τον ανταγωνισμό στον χρηματοπιστωτικό κλάδο.

Αν και η JP Morgan δεν προτίθεται να αναλάβει πιο ριψοκίνδυνες χορηγήσεις δανείων για να ενισχύσει τα καθαρά έσοδα από τόκους (net interest income – NII), τόνισε πως «βλέπω ορισμένους να κάνουν βλακείες. Απλά κάνουν βλακείες για να δημιουργήσουν NII».

Ο Ντάιμον που ηγούνταν της μεγαλύτερης αμερικανικής τράπεζας κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης και απορρόφησε δύο μεγάλους ανταγωνιστές που κατέρρευσαν, σημείωσε πως αναμένει πως ο πιστωτικός κύκλος θα επιδεινωθεί εκ νέου, ωστόσο δεν είναι ακριβώς σίγουρος για το πότε.

Επιπλέον, προειδοποιεί εδώ και μήνες για μία πιθανή επιδείνωση της χρηματοπιστωτικής ποιότητας. Όταν η εταιρεία χρηματοδότησης αυτοκινήτων Tricolor Holdings και η εταιρεία ανταλλακτικών First Brands Group κατέρρευσαν πέρυσι, είχε δηλώσει ότι η εμφάνιση μίας «κατσαρίδας» πιθανότατα σημαίνει ότι θα ακολουθήσουν κι άλλες.

Τις τελευταίες εβδομάδες, αρκετοί κλάδοι έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με το αποκαλούμενο «AI scare trade» καθώς οι επενδυτές αξιολογούν πώς η νέα τεχνολογία θα μπορούσε να διαταράξει τις αγορές.

«Υπάρχει πάντα μία έκπληξη σε έναν πιστωτικό κύκλο», υπογράμμισε, και πρόσθεσε ότι συχνά η έκπληξη αφορά τον κλάδο. «Αυτή τη φορά μπορεί να είναι το λογισμικό, εξαιτίας της τεχνητής νοημοσύνης».

Παρ’ ότι αυτό ενδέχεται να οδηγήσει την JP Morgan σε αυξημένο έλεγχο ορισμένων χορηγήσεων, ο Ντάιμον εξέφρασε αμφιβολίες ότι κάτι τέτοιο θα έχει μεγάλες επιπτώσεις στις πιστωτικές ζημίες.

Ο χρηματοπιστωτικός κλάδος, όπως και πολλοί άλλοι, έχει υποστεί απώλειες τις τελευταίες εβδομάδες λόγω ανησυχιών σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη. Ο Ντάιμον δήλωσε τη Δευτέρα ότι θεωρεί την τράπεζά του νικήτρια στον αγώνα της τεχνητής νοημοσύνης.

«Στο τέλος της ημέρας, σε 100 τομείς, θα είμαστε νικητές σε 75 και ηττημένοι σε 25», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Κατά τη διάρκεια μίας εκτενούς συνεδρίας ερωτήσεων και απαντήσεων που η τράπεζα ονόμασε «ενημέρωση της εταιρείας» για τους επενδυτές, ο Ντάιμον αναπόφευκτα ρωτήθηκε για τη διαδοχή του.

Ο ίδιος βρίσκεται στο τιμόνι της JPMorgan εδώ και 20 χρόνια την οποία έχει μετατρέψει στην μεγαλύτερη και πιο κερδοφόρα τράπεζα των ΗΠΑ. Το ερώτημα πότε θα συνταξιοδοτηθεί – και ποιος θα τον διαδεχθεί – αποτελεί εδώ και χρόνια σημείο ενδιαφέροντος για την αγορά.

Αυτή τη φορά, η απάντησή του ήταν σε γενικές γραμμές ανάλογη με τις τελευταίες τοποθετήσεις του: Θα παραμείνει στην τράπεζα για «μερικά χρόνια» ως διευθύνων σύμβουλος και «ίσως για μερικά ακόμα μετά από αυτό» ως εκτελεστικός πρόεδρος, είπε, προσθέτοντας ότι τελικά η απόφαση ανήκει στο διοικητικό συμβούλιο της JPMorgan.