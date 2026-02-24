Παπαθανάσης:-Ολοκληρώνεται-η-επέκταση-του-φυσικού-αερίου-στη-Μεγαλόπολη-Αρκαδίας-μέσω-ΕΣΠΑ

Στο ΕΣΠΑ η Β’ φάση της αντικατάστασης συστημάτων θέρμανσης με συστήματα φυσικού αερίου στην Μεγαλόπολης Αρκαδίας, συνολικής δημόσιας δαπάνης 5.070.462 ευρώ.

Στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027» εντάχθηκε η Β’ φάση της αντικατάστασης συστημάτων θέρμανσης με συστήματα φυσικού αερίου στην Μεγαλόπολης Αρκαδίας, συνολικής δημόσιας δαπάνης 5.070.462 ευρώ, μετά από σχετική απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση.

Η ευρύτερη δράση αφορά στην ενίσχυση κατοικιών που βρίσκονται στην Μεγαλόπολη και έχουν την δυνατότητα σύνδεσης με το υπό κατασκευή δίκτυο φυσικού αερίου στην περιοχή. Επιχορηγούνται οι δαπάνες που αφορούν στην προμήθεια και εγκατάσταση καυστήρα, λέβητα, σωληνογραμμής φυσικού αερίου, συστήματος απαγωγής καυσαερίων και άλλων σχετικών τεχνικών εργασιών, ενώ προβλέπονται και υπηρεσίες υποδοχής και ελέγχου αιτήσεων καθώς και πιστοποίησης.

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.