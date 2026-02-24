ΠΑΣΟΚ:-Η-εγκύκλιος-για-την-εκλογή-Συνέδρων-και-η-«εξωστρέφεια»-Ανδρουλάκη-μέσω-των-social-media

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Το ΠΑΣΟΚ προετοιμάζεται για το Συνέδριο του Μαρτίου, με όλα τα στρατόπεδα να έχουν τεθεί σε θέσεις μάχης

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Το ΠΑΣΟΚ προετοιμάζεται για το Συνέδριο του Μαρτίου, με όλα τα στρατόπεδα να έχουν τεθεί σε θέσεις μάχης και την εγκύκλιο απο τον γραμματέα Κ.Ο.Ε.Σ Γιάννη Βαρδακαστάνη να ξεκαθαρίζει τον τρόπο εκλογής των Συνέδρων, που τόσο απασχόλησε τα εσωτερικά της πράσινης παράταξης. Φαίνεται οτι μετά τις διενέξεις στις συνεδριάσεις της Οργανωτικής Γραμματείας η προεδρική φρουρά έκανε ένα βήμα πίσω και για την εκλογή των Συνέδρων θα εκτιμηθούν τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ τόσο στις εθνικές οσο και στις ευρωπαϊκές εκλογές, όχι όμως στις εσωκομματικές που ηταν και το αιτούμενο απο την εσωκομματική αντιπολίτευση.

«Οι Σύνεδροι που θα εκλεγούν από τις οργανώσεις εσωτερικού θα ανέρχονται σε 3800, οι οποίοι κατανέμονται με πλήρως αναλογικό τρόπο βάσει της εκλογικής επιρροής της παράταξης στις τελευταίες εθνικές και ευρωπαϊκές εκλογές», αναφέρει μεταξύ άλλων η εγκύκλιος, που ορίζει την ημερομηνία της εκλογικής διαδικασίας για την εκλογή των Συνέδρων ως την 15η Μαρτίου με τη λειτουργία ενός εκλογικού Κέντρου ανα Καλλικρατικό Δήμο. Μάλιστα στη διαδικασία θα συνδράμει και η τεχνολογία, αφού σε αρκετά εκλογικά τμήματα θα υπάρχει διασύνδεση των εκλογικών τμημάτων με tablet.

«Σε όλους του δήμους των εκλογικών περιφερειών της Αττικής πλην των νήσων και για τους δήμους της Α’ Θεσσαλονίκης, Πατρών, Λάρισας και Ηρακλείου Κρήτης, η εκλογική διαδικασία θα διενεργηθεί με ηλεκτρονική διασύνδεση των εκλογικών τμημάτων μέσω tablet,κατά τα πρότυπα της διαδικασίας που εφαρμόζεται στην εκλογή Προέδρου», σημειώνει ο Γιάννης Βαρδακαστάνης.

Οι συμμετέχοντες στην εκλογική διαδικασία θα πρέπει υποχρεωτικά να καταβάλουν αντίτιμο ίσο με το ποσό των δύο (2) ευρώ.

Προεδρική φρουρά και εσωκομματική αντιπολίτευση φαίνεται πως συνεχίζουν να μετρούν με διαφορετικό τρόπο τον αριθμό των Συνέδρων που θα προκύψουν ανά περιοχή, με «μήλον της έριδος» να παραμένει το Ηράκλειο Κρήτης, που πάντως πρόσωπα κοντά στον Νίκο Ανδρουλάκη επιμένουν οτι με την διαδικασία που επιλέχθηκε θα εκλέξει 227 συνέδρους, δηλαδή λιγότερους σε σχέση με το Συνέδριο του 2022 που είχε 281.

Τα ίδια στελέχη επιμένουν οτι επιλέχθηκε οι Σύνεδροι να εκλεγουν με βάση την δύναμη του ΠΑΣΟΚ στις κάλπες και όχι με βαση τους ψηφίσαντες για την εκλογή προέδρου για λόγους διαφάνειας. Δίνουν παραδείγματα δήμων στην Αττική όπως το Αιγάλεω το Περιστέρι και η Καλλιθέα που το κόμμα έχει αυξηθεί σημαντικά την επιρροή του στις ευρωεκλογές, δεν κατέγραψε ωστόσο την ίδια δυναμική στις εσωκομματικές εκλογές και τονίζουν οτι υπήρχε κίνδυνος για στρέβλωση.

Εδώ αναλυτικά η εγκύκλιος για την εκλογή Συνέδρων

Tην ίδια ώρα, η επικοινωνιακή τακτική του Νίκου Ανδρουλάκη φαίνεται οτι αλλάζει με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να εμφανίζεται πιο θετικός στη χρήση των Νέων Μέσων. Είχαν προηγηθεί συσκέψεις αλλά και εισηγησεις τις οποίες έλαβε σοβαρά υπόψιν του ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, που μέσα στο τριήμερο μοιράστηκε προσωπικές του στιγμές μεσω των social media.

Με ένα βίντεο στο TikTok ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσίασε το οδοιπορικό του στο Καταντζάρο της Ιταλίας.

Αφορμή στάθηκε το φεστιβάλ μουσικής «Ήχοι της Magna Graecia», όπου συγκροτήματα, σολίστ και χορωδίες απο την Ελλάδα και την Ιταλία έδωσαν ένα μοναδικό ρεσιτάλ.

Το TikTok του Νίκου Ανδρουλάκη:

@nikos.androulakis Ενας για όλους και όλοι για την Αλλαγή ♬ πρωτότυπος ήχος – Nikos Androulakis

Την Καθαρά Δευτέρα μοιραστηκε φωτογραφίες μαζί με τον 13χρονο γιο του Μαρίνο από το καθιερωμένο πέταγμα του χαρταετού.

«Ομάδα που κερδίζει, δεν αλλάζει! Καλή Σαρακοστή από τον Μαρίνο και εμένα!» έγραψε στην ανάρτηση του ο κ. Ανδρουλάκης.

Η ανάρτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την Καθαρά Δευτέρα

