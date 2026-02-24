Πλεύρης: Εμπορικό το πλοίο που προσέγγισε τους μετανάστες στην Κρήτη – Αν ήταν του Λιμενικού, θα φώναζαν οι ΜΚΟ

Σε διευκρινίσεις αναφορικά με το δυστύχημα με τους νεκρούς μετανάστες το περασμένο Σάββατο 20 ναυτικά μίλια από το λιμάνι των Καλών Λιμένων στην Κρήτη, προχώρησε με ανάρτησή του ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Ο ίδιος διευκρίνισε πως το πλοίο που προσέγγισε τη λέμβο των μεταναστών, όταν συνέβη το δυστύχημα, ήταν εμπορικό σκάφος.

«Εάν ήταν σκάφος του λιμενικού τώρα θα φώναζαν κόμματα της αριστεράς και ΜΚΟ για δήθεν έγκλημα του λιμενικού και της ελληνικής πολιτείας. Τωρα ούτε ανακοίνωση. Αυτό ακριβως καταδεικνύει τη στοχοποίηση που υφίστανται όσοι προστατεύουν τα σύνορα της Πατρίδας μας, πράγμα που ενοχλεί αλληλέγγυους και λοιπούς», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Πλεύρης.

Όλη η ανάρτηση του υπουργού:

Το τριήμερο που πέρασε είχαμε δυστυχώς ένα θανατηφόρο δυστύχημα νότια της Κρήτης με νεκρούς μετανάστες. Το πλοίο που προσέγγισε τη λέμβο των μεταναστών, όταν συνέβη το δυστύχημα, ήταν εμπορικό σκάφος. Εάν ήταν σκάφος του λιμενικού τώρα θα φώναζαν κόμματα της αριστεράς και ΜΚΟ για δήθεν έγκλημα του λιμενικού και της ελληνικής πολιτείας. Τωρα ούτε ανακοίνωση. Αυτό ακριβως καταδεικνύει τη στοχοποίηση που υφίστανται όσοι προστατεύουν τα σύνορα της Πατρίδας μας, πράγμα που ενοχλεί αλληλέγγυους και λοιπούς.

