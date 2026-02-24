Ρούμπιο-στη-σύνοδο-της-Κοινότητας-της-Καραϊβικής:-Πίεση-για-συνεργασία-κατά-ναρκωτικών-και-παράτυπης-μετανάστευσης

Ενίσχυση της συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να ζητήσει ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο από τις χώρες της Καραϊβικής, κατά τη σύνοδο της Κοινότητας της Καραϊβικής (CARICOM) που θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη και μεθαύριο Πέμπτη στον Άγιο Χριστόφορο και Νέβις. Στην ατζέντα αναμένεται να κυριαρχήσουν οι εξελίξεις στη Βενεζουέλα, η κατάσταση στην Αϊτή και οι αμερικανικές επιχειρήσεις κατά της διακίνησης ναρκωτικών.

Προτεραιότητες Τραμπ: Μετανάστευση και λαθρεμπόριο

Ο Μάρκο Ρούμπιο, γιος Κουβανών μεταναστών που εγκαταστάθηκαν στο Μαϊάμι το 1956, θα αναφερθεί, σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, στις προτεραιότητες του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ όσον αφορά «την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και του λαθρεμπορίου», ιδίως ναρκωτικών.

Από τον Σεπτέμβριο του 2025, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ έχουν εξαπολύσει δεκάδες βομβαρδισμούς εναντίον ταχύπλοων που, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, μετέφεραν ναρκωτικά στην Καραϊβική και στον ανατολικό Ειρηνικό. Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 150 ανθρώπους, ενώ έχουν προκαλέσει έντονες αμφισβητήσεις για τη νομιμότητά τους βάσει του διεθνούς δικαίου.

Το πιο πρόσφατο πλήγμα ανακοινώθηκε χθες Δευτέρα και στόχευσε πλεούμενο στην Καραϊβική Θάλασσα, με τρεις νεκρούς.

Βενεζουέλα και ενεργειακές ισορροπίες

Οι σχέσεις με τη Βενεζουέλα αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της συνόδου, μετά την αιχμαλώτιση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο σε αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στις 3 Ιανουαρίου.

Η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει την εξομάλυνση των σχέσεων με το Καράκας, όπου πλέον την εξουσία ασκεί η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες. Υπό πίεση, η μεταβατική ηγεσία φέρεται να εκχώρησε τον έλεγχο του πετρελαίου της χώρας στην Ουάσιγκτον, εξέλιξη που επηρεάζει άμεσα πολλά νησιά της Καραϊβικής τα οποία εξαρτώνται ενεργειακά από τη Βενεζουέλα.

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση για την Κούβα, που τελεί υπό αμερικανικό εμπάργκο και πλέον στερείται το πετρέλαιο της Βενεζουέλας.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο Axios, ο Μάρκο Ρούμπιο φέρεται να διεξάγει μυστικές συνομιλίες με εγγονό του Ραούλ Κάστρο, πληροφορία που η Ουάσιγκτον ούτε επιβεβαίωσε ούτε διέψευσε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει χαρακτηρίσει την Κούβα «αποτυχημένο κράτος» και ζητεί από την Αβάνα να συνάψει «συμφωνία» με τις ΗΠΑ, απορρίπτοντας ωστόσο, μέχρι στιγμής, το ενδεχόμενο επιχείρησης ανατροπής του καθεστώτος. Από τον Ιανουάριο, οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει ενεργειακό αποκλεισμό στην Κούβα, επικαλούμενες «εξαιρετική απειλή» για την αμερικανική εθνική ασφάλεια.

Η κρίση στην Αϊτή

Η βία των συμμοριών στην Αϊτή αναμένεται επίσης να απασχολήσει τη σύνοδο. Η χώρα αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια σοβαρή κρίση ασφαλείας, με συμμορίες που κατηγορούνται για φόνους, βιασμούς, απαγωγές και λεηλασίες.

Η Ουάσιγκτον εξέφρασε δημόσια την υποστήριξή της στον μεταβατικό πρωθυπουργό Αλίξ Ντιντιέ Φιλς-Εμέ, ο οποίος παραμένει ο μοναδικός εκπρόσωπος των αρχών μετά τη λήξη της εντολής του προεδρικού συμβουλίου μετάβασης. Παράλληλα, οι ΗΠΑ απέστειλαν πρόσφατα τρία πολεμικά πλοία στα ύδατα της Αϊτής.

Η αμερικανική κυβέρνηση επιδιώκει την οριστικοποίηση της ανάπτυξης διεθνούς δύναμης που θα αναλάβει δράση κατά των συμμοριών, με στόχο την αποκατάσταση της τάξης.