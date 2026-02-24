Σαρωτικοί έλεγχοι για την ηλεκτρονική τιμολόγηση – Καμπάνες έως 200% του ΦΠΑ

«Τσουχτερά» πρόστιμα έως 2.500 ευρώ για κάθε παράβαση φέρνει για επιτηδευματίες και επιχειρήσεις η μη συμμόρφωση με την ηλεκτρονική τιμολόγηση, η οποία μέχρι το τέλος του έτους θα καταστεί υποχρεωτική για το σύνολο των επιχειρήσεων

Με κοινή απόφαση του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, Γιώργου Κώτσηρα, και του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, μετατίθενται οι ημερομηνίες έναρξης εφαρμογής της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Η ρύθμιση αφορά τις μεγάλες επιχειρήσεις της πρώτης περιόδου, δηλαδή εκείνες με ακαθάριστα έσοδα άνω του 1.000.000 για το φορολογικό έτος 2023, παρέχοντας τον απαραίτητο χρόνο για τις απαιτούμενες τεχνικές προσαρμογές από τους εκδότες ηλεκτρονικών τιμολογίων

Το νέο χρονοδιάγραμμα προβλέπει την έναρξη υποχρεωτικής εφαρμογής στις 2 Μαρτίου 2026 (αντί 2 Φεβρουαρίου 2026), ενώ από 2 Μαρτίου έως 3 Μαΐου είναι το χρονικό διάστημα σταδιακής εφαρμογής της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, με δυνατότητα παράλληλης χρήσης προγραμμάτων διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό /λογιστικό, ERP) ή της ειδικής φόρμας καταχώρισης.

Υπενθυμίζεται ότι κάθε επιχείρηση μπορεί να εκπληρώσει την υποχρέωση επιλέγοντας έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

Υπηρεσίες Παρόχου Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων ή Δωρεάν εφαρμογές της ΑΑΔΕ: εφαρμογή timologio και εφαρμογή myDATAapp για κινητές συσκευές, οι οποίες καλύπτουν χωρίς κόστος και τις περιπτώσεις έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων για δημόσιες συμβάσεις.

Οι υπόχρεες επιχειρήσεις οφείλουν να υποβάλουν Δήλωση Έναρξης Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων ή Δήλωση Χρήσης της εφαρμογής timologio με ημερομηνία έναρξης ισχύος τη 2α/3/2026 και να ξεκινήσουν την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων εντός του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος (2/3/2026 – 3/5/2026).

Ουσιαστικά, με το νέο «καθεστώς» μπαίνει πλέον τέλος στη «χαρτούρα» των χειρόγραφων τιμολογίων, αφού η διαδικασία έκδοσης, αποστολής, παραλαβής και αρχειοθέτησης τιμολογίων γίνεται μόνο σε δομημένη ηλεκτρονική μορφή, αποκλειστικά ηλεκτρονικά, είτε μέσω χρήσης υπηρεσιών παρόχου για την ηλεκτρονική έκδοση στοιχείων είτε μέσω χρήσης της Εφαρμογής Έκδοσης και Διαβίβασης Παραστατικών που είναι προσβάσιμη στον διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ (timologio), που επιτρέπει την αυτόματη επεξεργασία τους από τα λογιστικά συστήματα.

Το νέο «σκηνικό» στην αγορά εντάσσεται στο γενικότερο σχέδιο δράσης του οικονομικού επιτελείου που έχει στόχο τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και των εικονικών τιμολογίων, με κεντρικό πυλώνα την πλατφόρμα myDATA της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Φρένο στα «κόλπα»

Με τις νέες τεχνολογίες και ταυτόχρονα με τη συνδρομή της ΑΙ οι ελεγκτικές αρχές μπορούν να επιφέρουν πλέον σημαντικό πλήγμα στην έκδοση πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων, αλλά και να βάλουν «φρένο» στα «κόλπα» των επιτήδειων για απόκρυψη εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων, με στόχο τη φοροαπαοφυγή.

Εξάλλου, με τα νέα συστήματα οι φορολογικές αρχές μπορούν να «στοχοποιούν» άμεσα τους παραβάτες, αφού έχουν πλήρη και online εικόνα του οικονομικού προφίλ επιχειρήσεων και επαγγελματιών και μπορούν να προχωρούν άμεσα σε εξπρές διασταυρώσεις στοιχείων για έσοδα, πωλήσεις, δαπάνες, κέρδη, αλλά ακόμη και να τσεκάρουν την ειλικρίνεια των δηλώσεών τους.

Τα πρόστιμα

Στο πλαίσιο αυτό, οι έλεγχοι για την εφαρμογή του νέου συστήματος των ηλεκτρονικών τιμολογίων είναι σαρωτικοί στην αγορά και τα πρόστιμα που ελλοχεύουν, σύμφωνα και με τη διευκρινιστική εγκύκλιο (υπ’ αρίθμ. E2004/16.2.2026) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθορίζονται ως εξής:

για τη μη έκδοση του τιμολογίου επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με 50% του ΦΠΑ, για κάθε παραστατικό που ο έλεγχος θα βρίσκει ότι δεν είχε νόμιμη έκδοση. Το πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των 250 ευρώ σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος και των 500 ευρώ σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.

σε περίπτωση υποτροπής, επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 100% επί του φόρου που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο, ή επί της διαφοράς, αντίστοιχα, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των 500 ευρώ αν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος και των 1.000 ευρώ σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.

σε περίπτωση κάθε νέας υποτροπής, θα επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 200% επί του φόρου που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο, ή επί της διαφοράς, αντίστοιχα, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των 1.000 ευρώ σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος και των 2.000 ευρώ σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.

Επιβάλλεται επίσης επιπλέον πρόστιμο ύψους 500 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο, αν είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος και 1.000 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο αν είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος. Ειδικά σε πρόσωπο που δεν υποβάλλει ή υποβάλλει ανακριβή στοιχεία αναφορικά με τις υποχρεώσεις του, θα υπάρχει πρόστιμο 2.500 ευρώ.

Οι «πρόθυμοι»

Αξιοσημείωτο είναι ότι όσοι ενταχθούν νωρίτερα στην ηλεκτρονική τιμολόγηση, δύο μήνες πριν από την υποχρεωτική ημερομηνία, κερδίζουν:

100% προσαυξημένη απόσβεση για την αγορά εξοπλισμού και λογισμικού.

100% προσαύξηση της δαπάνης για την υπηρεσία τιμολόγησης τον πρώτο χρόνο. Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις για να κερδίσουν το φορο-μπόνους έχουν δυνατότητα να εφαρμόσουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση έως τις 3 Αυγούστου 2026.

Τα οφέλη

Το νέο υποχρεωτικό μέτρο για τις εν λόγω επιχειρήσεις αναμένεται να προσφέρει σημαντικά οφέλη, όπως: