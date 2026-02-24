Σε-ισχύ-οι-νέοι-δασμοί-10%-των-ΗΠΑ

Σε ισχύ τέθηκαν οι νέοι αμερικανικοί επιπρόσθετοι δασμοί ύψους 10%, που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μετά την απόφαση του Aνώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ που ακυρώνει τους λεγόμενους «ανταποδοτικούς» δασμούς.

Οι νέοι παγκόσμιοι δασμοί 10% του Ντόναλντ Τραμπ τέθηκαν σε ισχύ την Τρίτη, ξεκινώντας μια προσπάθεια του Λευκού Οίκου να διατηρήσει την εμπορική ατζέντα του Αμερικανού προέδρου.

Οι νέοι επιπρόσθετοι δασμοί, το εκτελεστικό διάταγμα για την επιβολή των οποίων υπογράφτηκε την ίδια ημέρα, θέλει να αντικαταστήσουν τους προηγούμενους, που είχαν επιβληθεί επί δικαίων και αδίκων, και αυτούς που προβλέπονταν σε αρκετές συμφωνίες που υπέγραψε η κυβέρνηση των ΗΠΑ με διάφορους εμπορικούς εταίρους.

Δεν αντικαθιστούν αντίθετα τους λεγόμενους κλαδικούς δασμούς, που κυμαίνονται από 10 ως 50%, σε συγκεκριμένα αγαθά και τομείς δραστηριότητας (χαλκός, αυτοκίνητα, ξυλεία κατασκευών…) καθώς δεν τους αφορά η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου με την οποία αναιρέθηκε μεγάλο μέρος των επιπρόσθετων δασμών που επέβαλε ο ρεπουμπλικάνος.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα την περασμένη Παρασκευή που ενέκρινε τους δασμούς 10% λίγες ώρες μετά την ψυχρολουσία από το Ανώτατο Δικαστήριο. Στη συνέχεια απείλησε να αυξήσει τους δασμούς στο 15%, αλλά δεν εξέδωσε επίσημα οδηγία για την αύξηση του συντελεστή έως την Τρίτη όταν τέθηκαν σε ισχύ οι δασμοί ύψους 10%.

Ο Λευκός Οίκος επιθυμεί την αύξηση του παγκόσμιου δασμολογικού συντελεστή στο 15%, σύμφωνα με αξιωματούχο της κυβέρνησης που επικαλείται το πρακτορείο -. Ωστόσο, το χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή αυτού του υψηλότερου δασμού δεν έχει οριστικοποιηθεί, δήλωσε ο αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Η έλλειψη σαφήνειας από την Ουάσιγκτον έχει προκαλέσει σύγχυση σχετικά με την ατζέντα του Τραμπ, σημειώνει το πρακτορείο αναφέροντας πως χώρες και εταιρείες εξετάζουν λεπτομερώς τις υπάρχουσες εμπορικές συμφωνίες για να ξεκαθαρίσουν τις ισχύει. Σημαντικοί εμπορικοί εταίροι, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ινδίας, έχουν σταματήσει τις τρέχουσες εμπορικές διαπραγματεύσεις εν μέσω αβεβαιότητας.