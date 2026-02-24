Συνάντηση Γεραπετρίτη με Τουρκ στη Γενεύη – Στο επίκεντρο Ουκρανία και Γάζα

Συνάντηση πραγματοποιήθηκε μεταξύ του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη και του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Γενεύη.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτηση, η συζήτηση εστίασε στην ελληνική υποστήριξη για την πρωτοβουλία της Διεθνούς Συμμαχίας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, καθώς και τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την Ουκρανία, τη Γάζα και το Σουδάν.

📍 Geneva #HRC61

FM George Gerapetritis’ mtg w/ UN High Commissioner for Human Rights @volker_turk

Discussions focused on 🇬🇷 support for Global Alliance for Human Rights initiative, recent dvpts in Ukraine, Gaza &Sudan. pic.twitter.com/fVj0VWrMC9 — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) February 24, 2026

