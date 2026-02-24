ΣΥΡΙΖΑ: Καμία εμπλοκή της Ελλάδας σε ενδεχόμενο πόλεμο
«Οι προετοιμασίες των ΗΠΑ και του Ισραήλ για πόλεμο εναντίον του Ιράν εγκυμονούν τεράστιους κινδύνους για την παγκόσμια ασφάλεια και σταθερότητα»
Your browser does not support the
audio element.
«Οι προετοιμασίες των ΗΠΑ και του Ισραήλ για πόλεμο εναντίον του Ιράν εγκυμονούν τεράστιους κινδύνους για την παγκόσμια ασφάλεια και σταθερότητα», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, προειδοποιώντας ότι «δεν μπορεί να υπάρξει καμία εμπλοκή της Ελλάδας σε ενδεχόμενο πόλεμο».
«Η χώρα μας, ως μέλος της ΕΕ και ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, οφείλει να ενεργήσει υπέρ της ειρήνης, με συγκεκριμένες διπλωματικές πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης, στο πλαίσιο μιας ενεργητικής και πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής», σημειώνει η Κουμουνδούρου.
- ΑΠΕ – ΜΠΕ
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο sofokleous10.gr
Διαβάστε επίσης περισσότερες ειδήσεις από το sofokleous10.gr