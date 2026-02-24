ΣΥΡΙΖΑ:-Καμία-εμπλοκή-της-Ελλάδας-σε-ενδεχόμενο-πόλεμο

Close Menu
    «Οι προετοιμασίες των ΗΠΑ και του Ισραήλ για πόλεμο εναντίον του Ιράν εγκυμονούν τεράστιους κινδύνους για την παγκόσμια ασφάλεια και σταθερότητα»

    ΣΥΡΙΖΑ

    «Οι προετοιμασίες των ΗΠΑ και του Ισραήλ για πόλεμο εναντίον του Ιράν εγκυμονούν τεράστιους κινδύνους για την παγκόσμια ασφάλεια και σταθερότητα», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, προειδοποιώντας ότι «δεν μπορεί να υπάρξει καμία εμπλοκή της Ελλάδας σε ενδεχόμενο πόλεμο». 

    «Η χώρα μας, ως μέλος της ΕΕ και ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, οφείλει να ενεργήσει υπέρ της ειρήνης, με συγκεκριμένες διπλωματικές πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης, στο πλαίσιο μιας ενεργητικής και πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής», σημειώνει η Κουμουνδούρου.

    - ΑΠΕ – ΜΠΕ

