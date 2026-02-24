Το-νέο-debate-για-τη-Συνταγματική-Αναθεώρηση-και-το-άρθρο-110

-

Η πρόταση για την Αναθεώρηση του Συντάγματος θα είναι έτοιμη μέσα στον Μάρτιο από την κυβέρνηση και η σύγκρουση με την αντιπολίτευση αναμένεται να είναι σφοδρή. Από τη στιγμή, μάλιστα που το ΠΑΣΟΚ, η πολυπληθέστερη κοινοβουλευτική ομάδα στις τάξεις της αντιπολίτευσης, δεν σκοπεύει να δώσει συναίνεση από τη συγκεκριμένη Βουλή ώστε να υπάρξει πλειοψηφία των 180 βουλευτών.

Τις επόμενες ημέρες θα προκύψει ακόμα μια εστία έντασης και αφορά το άρθρο 110 του Συντάγματος το οποίο προβλέπει πως για να αλλάξει ένα άρθρο θα πρέπει τουλάχιστον σε μια από τις δυο κοινοβουλευτικές περιόδους είτε στην προτείνουσα είτε στην αναθεωρητική Βουλή να καταγραφεί αυξημένη πλειοψηφία 180 ψήφων. Πιο απλά με βάση αυτά που ορίζει το άρθρο 110 στο πρώτο στάδιο θα διεξαχθούν δύο ονομαστικές ψηφοφορίες. Όσες διατάξεις συγκεντρώσουν την αυξημένη πλειοψηφία των 180 βουλευτών, στην αναθεωρητική αρκεί να λάβουν την απλή πλειοψηφία των 151 βουλευτών. Εάν στην προτείνουσα, δηλαδή στη σημερινή Βουλή, κάποια διάταξη λάβει 151 ψήφους, τότε στη δεύτερη φάση θα πρέπει να λάβει 180. Είναι αυτονόητο πως αν κάποιο άρθρο δεν λάβει 151 ψήφους τότε δεν θα αναθεωρηθεί.

Το ΠΑΣΟΚ προκειμένου να υπάρξει ευρεία συναίνεση για την αναθεώρηση ενός άρθρου του Συντάγματος κατέθεσε πρόσφατα την πρόταση και στην πρώτη και στη δεύτερη Βουλή να απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία 3/5 (180 ψήφοι). Να αλλάξει δηλαδή το άρθρο 110. Αυτό διαφοροποιεί σημαντικά τη διαδικασία της αναθεώρησης με έμπειρους Συνταγματολόγους να υποστηρίζουν πως θα δυσκολέψει σημαντικά τις αλλαγές. Σε συνομιλίες του sofokleous10.gr με στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη που ασχολούνται με το θέμα διευκρίνισαν πως σε αυτό το οποίο θα επιμείνουν είναι η δεύτερη Βουλή να θέλει οπωσδήποτε πλειοψηφία 180 βουλευτών με τη λογική πως είναι το Σώμα που καθορίζει το περιεχόμενο των αλλαγών, συνεπώς οπωσδήποτε σε εκείνη το στάδιο θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ευρεία συναίνεση.

Την πρόταση του ΠΑΣΟΚ δεν θα τη δεχτούν στη κυβέρνηση θεωρώντας πως ο Νίκος Ανδρουλάκης επιθυμεί με την παρέμβασή του να κάνει έναν ελιγμό «πετώντας την μπάλα στην εξέδρα». Εκτιμούν ότι επιχειρεί απλώς να δικαιολογήσει την άρνηση του να συναινέσει στη συγκεκριμένη κοινοβουλευτική περίοδο σε άρθρα τα οποία κατά γενική ομολογία πρέπει να αλλάξουν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το άρθρο 86 με τις πολιτικές δυνάμεις να συμφωνούν πως πρέπει να αναθεωρηθεί προς την κατεύθυνση της πλήρους αποσύνδεσης της Βουλής από τη σχετική διαδικασία καταλογισμού ποινικών ευθυνών σε μέλη της κυβέρνησης. «Το θέμα είναι να απαντήσει με ένα “ναι” ή με ένα “όχι” σε σχέση με τα προς αναθεώρηση άρθρα», δηλώνουν χαρακτηριστικά κυβερνητικά στελέχη για το ΠΑΣΟΚ. Από τη Χαριλάου Τρικούπη φαίνεται πως ζητούν περισσότερες διασφαλίσεις και συνεννοήσεις προκειμένου να προχωρήσουν οι αλλαγές. Το επόμενο διάστημα το debate μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης αναμένεται να κορυφωθεί, καθώς η πρώτη φάση της Συνταγματικής Αναθεώρησης θα μπει στην τελική ευθεία.

