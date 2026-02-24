Ωριμάζει η συνεργασία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Ukrhydroenergo για μεγάλα ενεργειακά έργα στην Ουκρανία

Εκτελεστικό Έγγραφο Εμπιστευτικότητας ανάμεσα, στον Εκτελεστικό Διευθυντή Ανάπτυξης Εξωτερικού της ΤΕΡΝΑ και τον διευθύνοντα σύμβουλο της Ukrhydroenergo.

Ωριμάζει η συνεργασία ανάμεσα στον όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και την ουκρανική Ukrhydroenergo για την ανάπτυξη και υλοποίηση μεγάλων υδροηλεκτρικών και αντλησιοταμιευτικών έργων στην Ουκρανία, μια επένδυση συνολικού ύψους περίπου 1,5 δισ. ευρώ.

Την περασμένη Παρασκευή στο Κίεβο υπεγράφη Εκτελεστικό Έγγραφο Εμπιστευτικότητας ανάμεσα, στον Εκτελεστικό Διευθυντή Ανάπτυξης Εξωτερικού της ΤΕΡΝΑ, Στάθη Νάτση, και τον διευθύνοντα σύμβουλο της Ukrhydroenergo, Bohdan Sukhetskyi.

Η ελληνική εταιρεία αποκτά πρόσβαση σε κρίσιμα τεχνικά, οικονομικά και λειτουργικά στοιχεία έργων κοινού ενδιαφέροντος, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την τεχνική ωρίμανση, την αξιολόγηση και τη σταδιακή ανάπτυξή τους.

Το Εκτελεστικό Έγγραφο Εμπιστευτικότητας εξειδικεύει το Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) που είχαν υπογράψει οι δύο εταιρείες τον Νοέμβριο του 2025, με το οποίο τέθηκαν οι βάσεις για τη διερεύνηση κοινών επενδύσεων σε μεγάλης κλίμακας υδροηλεκτρικά και αντλησιοταμιευτικά έργα

Σε πρώτο στάδιο, στο επίκεντρο βρίσκονται δύο εμβληματικά έργα στη Δυτική Ουκρανία: ο αντλησιοταμιευτικός σταθμός του Δνείστερου, εγκατεστημένης ισχύος 1.263 MW, καθώς και η ανάπτυξη νέου αντλιοστασίου ισχύος 220 MW.

Επιπρόσθετα, εξετάζεται ευρύτερο χαρτοφυλάκιο υδροηλεκτρικών και αντλησιοταμιευτικών έργων, στο πλαίσιο της στρατηγικής ενίσχυσης της ενεργειακής ανθεκτικότητας της χώρας.