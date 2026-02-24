Όσο γερνάει ο πληθυσμός, θα ακμάζει – Ο αναπάντεχος κλάδος που θα δει την ζήτηση να αυξάνεται

Μια απροσδόκητη επίδραση έχει ο γηρασκόμενος πληθυσμός παγκοσμίως. Περίπου ένας στους 10 ανθρώπους παγκοσμίως είναι ηλικίας 65 ετών και άνω, με το ποσοστό αυτό να αναμένεται να αυξηθεί στο 16% έως το 2050.

Οι συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες θα αυξήσουν τη ζήτηση για ανελκυστήρες, όπως προέβλεψε ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές του κλάδου.

«Καθώς οι πληθυσμοί γερνούν, υπάρχει ανάγκη να τοποθετηθούν περισσότεροι ανελκυστήρες», δήλωσε στους FT ο Ουντάι Γιαντάβ, διευθύνων σύμβουλος της γερμανικής εταιρείας TK Elevator.

«Βλέπουμε ότι το φαινόμενο αυτό αυξάνεται … είναι νωρίς, αλλά αρχίζει να συμβαίνει», είπε, αναφέροντας την Ιαπωνία ως παράδειγμα χώρας όπου η διαδικασία της δημογραφικής αλλαγής είναι ήδη προχωρημένη. Η χώρα της ανατολικής Ασίας έχει τον γηραιότερο πληθυσμό στον κόσμο, με σχεδόν 30% άνω των 65 ετών, σύμφωνα με τον πάροχο δεδομένων Our World in Data.

Ανάγκη για ανακαινίσεις

Αυτές οι αλλαγές σημαίνουν ότι η ζήτηση για εκσυγχρονισμό των κτιρίων, συμπεριλαμβανομένης της ανακαίνισης παλαιών κατοικιών με νέους ανελκυστήρες και της αναβάθμισης των ήδη εγκατεστημένων μονάδων, «αυξάνεται αρκετά σημαντικά», δήλωσε ο Γιαντάβ.

Υπάρχουν 22 εκατ. ανελκυστήρες παγκοσμίως, εκ των οποίων το 30% είναι ηλικίας άνω των 20 ετών και ενδεχομένως θα πρέπει να ανακαινιστούν, πρόσθεσε.

Στα κτίρια με χαμηλό και μεσαίο ύψος το «ψωμί»

Η TK Elevator, η οποία πωλήθηκε από τον γερμανικό βιομηχανικό όμιλο Thyssenkrupp στις εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων Advent και Cinven έναντι 17,2 δισ. ευρώ το 2020, επεξεργάζεται με τραπεζίτες μια πιθανή εισαγωγή στο χρηματιστήριο ύψους 25 δισ. ευρώ, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Τα προϊόντα της εταιρείας βρίσκονται σε εμβληματικούς ουρανοξύστες όπως το Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου στη Νέα Υόρκη.

Ενώ τα πολυωρόφα έργα είναι πιο εντυπωσιακά, τα μικρότερα οικιστικά και εμπορικά ακίνητα είναι το «βούτυρο στο ψωμί» της εταιρείας, δήλωσε ο Γιαντάβ. Από τότε που ανέλαβε καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου το 2022, η TK Elevator έχει επικεντρωθεί στο να γίνει πιο ανταγωνιστική στην αγορά των χαμηλότερων και μεσαίων ορόφων. Περίπου τα δύο τρίτα της ζήτησης για νέες εγκαταστάσεις προέρχονται από κτίρια χαμηλού και μεσαίου ύψους.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η ετήσια αύξηση των πωλήσεων στον τομέα των εργασιών εκσυγχρονισμού, ο οποίος περιλαμβάνει τις ανακαινίσεις και τις μετασκευές, ήταν 13% κατά την τριετία έως τον Σεπτέμβριο του 2025.

Η TK Elevator, η οποία αντλεί περίπου το ήμισυ των εσόδων της από τη Βόρεια Αμερική και το ένα τέταρτο από την Ασία, είχε συνολικά έσοδα περίπου 9,2 δισ. ευρώ το 2025, την περίοδο έως το τέλος Σεπτεμβρίου.

–